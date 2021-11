Mesmo em Shenzhen, o centro de tecnologia, o mercado imobiliário da China está passando por calafrios

SHENZHEN, China (Reuters) – A vida costumava ser boa para Jerry Tang, que deixou sua cidade natal na zona rural em 2014 para se tornar um corretor imobiliário em Shenzhen, a maior cidade de tecnologia da China e um dos mais importantes mercados imobiliários do mundo.

Há poucos anos, Tang poderia ganhar até 50.000 yuans (US $ 7.800) em um bom mês vendendo apartamentos. No ano passado, ele ganhou cerca de 15.000 yuans por mês, mas este ano caiu para cerca de 5.000 yuans, e a maior parte vem de comissão de aluguel.

“Definitivamente, será muito mais difícil vender este ano”, disse ele. “Os compradores estão esperando para ver o que acontece no mercado, enquanto os desenvolvedores estão sem dinheiro, eles estão gastando tempo para pagar uma comissão aos agentes”.

Registre-se agora para obter acesso gratuito e ilimitado a reuters.com Registro

Em Shenzhen, onde vivem 17,6 milhões de pessoas e uma empresa como a poderosa empresa de jogos Tencent Holdings Ltd (0700.HK) e a gigante das telecomunicações Huawei Technologies (HWT.UL) – Algumas corretoras menores foram fechadas. Oito corretores de imóveis que falaram com a Reuters também disseram que pelo menos um terço de seus colegas deixaram o setor ou estão considerando fazê-lo.

O serviço de notícias financeiras Caixin informou em setembro, citando um memorando interno, que Lianjia, uma grande corretora de imóveis, planeja fechar cinco ou cerca de cem de seus escritórios em Shenzhen. Lianjia e sua empresa-mãe, KE Holdings, não responderam aos pedidos de comentários.

A falta de giro no mercado imobiliário de Shenzhen e as consequências para os corretores de imóveis da cidade resultam em parte dos esforços políticos deliberados das autoridades locais no ano passado para tornar os preços dos apartamentos mais acessíveis, incluindo a exigência de pagamentos iniciais mais altos para segundas residências e o limite de revenda preços.

Mas os corretores imobiliários dizem que isso também se deve à atual crise de confiança que atinge o setor imobiliário da China, destacando o quão prevalentes são os problemas do setor. Se Shenzhen – o símbolo do rápido crescimento econômico da China nos últimos 40 anos – não estivesse imune, haveria poucos lugares no país.

O mercado imobiliário da China, que responde por um quarto do PIB por algumas medidas, está sob pressão sem precedentes depois que os legisladores introduziram este ano tetos de dívida para conter o endividamento excessivo por parte dos incorporadores.

Isso, por sua vez, ajudou a criar crises de liquidez para desenvolvedores como o China Evergrande Group (3333.HK)O desenvolvedor mais endividado do mundo, Kaisa Group Holdings (1638.HK). Ambos também estão localizados em Shenzhen. No entanto, espera-se que os formuladores de políticas permaneçam firmes nas novas regras, que são vistas como uma reforma necessária.

Os preços das casas novas em Shenzhen caíram 0,2% em outubro em relação ao mês anterior – sua primeira queda neste ano – e em linha com a média nacional. No entanto, resta saber se os preços dos imóveis em Shenzhen sofrerão com as quedas mais sustentáveis, embora ainda pequenas, que atingiram algumas das cidades de segundo nível da China este ano.

A seu favor, a economia do Southern Tech Center não é muito menor do que a de seus colegas em Xangai, mas Shenzhen possui apenas um terço das terras, garantindo uma forte demanda subjacente por apartamentos.

“Os compradores estão preocupados com Evergrande e a infecção, mas sabem em Shenzhen que outros desenvolvedores irão intervir para terminar os projetos, se necessário”, disse Tang.

Para alguns, as restrições mais rígidas e os arrepios resultantes no mercado imobiliário são um sinal de que a compra especulativa – muitas vezes desenfreada na China, onde havia poucas outras opções de investimento – poderia se tornar uma coisa do passado.

Lisa Lee, que trabalha na indústria de investimentos e recentemente comprou um pequeno apartamento, disse que achou o processo estressante.

“Nossa geração não pode fazer isso, estaríamos em apuros”, disse ela.

Mas é um alívio para Tang, 30, que diz estar pensando em mudar de emprego.

“Preciso de economias se encontrar uma namorada e sustento minha mãe em casa.”

(dólar = 6,3836 yuan chinês)

Registre-se agora para obter acesso gratuito e ilimitado a reuters.com Registro

(Relatórios de David Kirton). Reportagem adicional de Claire Jim em Hong Kong e Liangping Zhao em Pequim. Edição de Ryan Wu e Edwina Gibbs

Nossos critérios: Princípios de confiança da Thomson Reuters.