Nissan revela eletrificação de US $ 18 bilhões em tentativa de empatar com os concorrentes

Compara os gastos com 1 trln Y ao longo de uma década de eletrificação de eletricidade

Lançamento de 23 veículos elétricos até 2030, incluindo 15 veículos elétricos

Para apresentar todas as baterias de estado sólido até março de 2029

Ações fecharam em queda de 5,6%, desempenho inferior aos concorrentes

YOKOHAMA (Reuters) – Nissan Motor Co (7201.T) Ela anunciou que gastaria 2 trilhões de ienes (US $ 17,59 bilhões) ao longo de cinco anos para acelerar a eletrificação de veículos para alcançar os concorrentes em uma das áreas de crescimento mais rápido das montadoras.

Esta é a primeira vez que a montadora japonesa nº 3, uma das primeiras fabricantes de veículos elétricos (EV) do mundo com o Leaf em mais de uma década, revelou um plano de eletrificação abrangente.

A Nissan gastará duas vezes mais no mercado de veículos elétricos do que seus concorrentes, incluindo a Toyota Motor Corp., na última década (7203.T) e recém-chegados como Tesla Inc (TSLA.O)avançando com seus planos de veículos elétricos.

Registre-se agora para obter acesso gratuito e ilimitado a reuters.com Registro

A Nissan disse na segunda-feira que lançará 23 veículos elétricos até 2030, incluindo 15 carros elétricos, e quer cortar custos com baterias de íon-lítio em 65% em oito anos. Ela também planeja lançar todas as baterias de estado sólido com potencial para mudar o jogo até março de 2029.

O CEO Makoto Uchida disse que esses compromissos tornarão os veículos elétricos mais acessíveis a mais motoristas.

“Avançaremos em nossos esforços para democratizar a eletrificação”, disse ele em uma apresentação online.

As ações da Nissan caíram 5,6% na segunda-feira, desempenho inferior ao de seus principais concorrentes em comparação com o índice de referência japonês. (.N225) Queda de 1,6%.

Alguns analistas não se incomodaram com o plano da Nissan, observando que ela já estava atrás de seus concorrentes elétricos.

Masayuki Otani, analista-chefe da Securities Japan Ltd., disse que os estoques de automóveis caíram na segunda-feira sob a preocupação de que a nova alternativa ao coronavírus reduziria a produção.

“A visão de longo prazo da Nissan chega em um momento que o mercado pode não aceitar. Pode-se dizer que representa um aumento significativo nos investimentos, e está se sentindo cauteloso”, disse.

O plano de eletrificação da Nissan ocorre em um momento em que se afasta do volume de vendas impulsionado pelo ex-CEO Carlos Ghosn, cortando a capacidade de produção e os tipos de modelo em um quinto para melhorar a lucratividade. Consulte Mais informação

“É muito importante para a Nissan mostrar para onde vamos, e o plano de hoje é uma visão e direção que falam para o futuro”, disse o diretor de operações Ashwani Gupta quando questionado sobre o preço das ações da feira na feira. A sede fica em Yokohama, onde apenas veículos eletrificados são exibidos.

Ações da Nissan em 29 de novembro

Embora ainda seja uma pequena parte dos veículos nas estradas, os registros globais de veículos elétricos em 2020 cresceram 41%, mesmo com o mercado automotivo geral encolhendo cerca de um sexto, de acordo com a Agência Internacional de Energia (IEA).

Na Cúpula do Clima das Nações Unidas em Glasgow este mês, grandes fabricantes de automóveis, incluindo a General Motors (GM.N) The Ford Motor Company (FN), em uma declaração que os compromete a eliminar os veículos movidos a combustíveis fósseis até 2040.

No entanto, a Nissan não se comprometeu a abandonar os carros a gasolina. Na segunda-feira, a empresa disse que metade de seus veículos híbridos serão elétricos até 2030, incluindo veículos elétricos e híbridos plug-in. O Diretor de Operações Gupta disse que o alvo era um ponto de referência que pode mudar.

Enquanto se prepara para competir com a crescente demanda por veículos elétricos, a Nissan prometeu em julho US $ 1,4 bilhão com seu parceiro chinês Envision AESC para construir uma fábrica de baterias gigante na Grã-Bretanha que forneceria 100.000 veículos por ano, incluindo um novo modelo crossover. Consulte Mais informação

Os concorrentes, incluindo a Toyota, que também se recusou a assinar o compromisso de Glasgow, também estão aumentando a produção de baterias.

A maior montadora do mundo em volume planeja ter 15 modelos de veículos elétricos a bateria (BEV) globalmente até 2025 e vai gastar US $ 13,5 bilhões até 2030 para desenvolver baterias elétricas mais baratas e mais potentes e seu sistema de abastecimento.

A Toyota disse que pretende lançar baterias de estado sólido em meados de 2020.

(dólar = 113,7000 ienes)

Registre-se agora para obter acesso gratuito e ilimitado a reuters.com Registro

(Relatório de Tim Kelly) Reportagem adicional de Maki Shiraki. Editado por Muralikumar Anantharaman

Nossos critérios: Princípios de confiança da Thomson Reuters.