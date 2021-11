Enfrentando a escassez, o Canadá está explorando suas reservas estratégicas de xarope de bordo

O Quebec Maple Syrup Producers Group, um grupo comercial líder, disse que vai liberar quase 50 milhões de libras de suas reservas estratégicas de xarope de bordo, quase metade do estoque, Bloomberg relatou pela primeira vez

A organização apoiada pelo governo, muitas vezes chamada de OPEP do xarope de bordo, usa suas reservas para controlar os preços e suprimentos do xarope. Em 2020, Quebec produzia 73% de todo o xarope de bordo do mundo, e seu maior cliente, de longe, são os Estados Unidos, que respondem por cerca de 60% do volume de exportação do Canadá.

A reserva estratégica foi criada para manter o xarope de bordo em estoque durante as safras ruins ou quando a demanda for alta. Este é o caso agora, depois que uma curta fonte termal resultou em rendimentos mais baixos. Historicamente, era 2021 ano médio Para a produção de bordo em Quebec, onde a safra é estimada em cerca de £ 133 milhões, mas as vendas aumentaram 21% em relação ao ano passado, prejudicando a oferta disponível.

QMSP não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários da CNN Business. “A pandemia ajudou nosso caso porque estamos vendo pessoas cozinhando mais em casa e usando mais produtos locais. Não é apenas em Quebec que a demanda está aumentando”, disse a porta-voz do grupo Helen Normandin em uma entrevista à Bloomberg.