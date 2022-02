Membro da sucessão de Brian Cox no SAG Awards: o ataque da Rússia à Ucrânia ‘realmente terrível’

O ator Brian Cox falou emocionado sobre o conflito na Ucrânia e o silenciamento de artistas russos no domingo ao aceitar o Screen Actors Guild Award por atores de “Succession”.

O ator escocês, que interpreta Logan Roy na série da HBO, disse que o ataque da Rússia à Ucrânia foi “realmente assustador” antes de falar publicamente sobre não permitir que artistas na Rússia expressassem sua opinião sobre a situação na Ucrânia.

“Há uma coisa que eu gostaria de acrescentar, que acho importante para mim e espero que seja importante para você e acho que como atores, artistas, escritores e diretores vocês serão. Isso é algo que me vem à mente. sobre o que está acontecendo na Ucrânia”, disse Cox ao receber o prêmio de Melhor Conjunto Dramático.

O ator comentou sobre o passado do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky como comediante.

“É especialmente horrível em termos de como isso afeta os outros, especialmente em nossa profissão. O presidente da Ucrânia era um comediante. Ele era um grande artista burlesco. E temos que respeitar isso por ele. Chegar à presidência foi incrível”, Cox disse.

“O que realmente me incomodou é o que está acontecendo na Rússia com meus colegas atores, atrizes, performers, escritores e críticos. Eles são informados, sob o peso da alta traição, que não podem dizer uma palavra sobre a Ucrânia. E eu acho que isso é muito terrível. E acho que todos devemos ficar juntos.”

Cox também se dirigiu a indivíduos na Rússia, especialmente artistas, que se opuseram à invasão da Ucrânia pelo país.

“Para essas pessoas, as pessoas na Rússia que não gostam do que está acontecendo, especialmente os artistas, e acho que devemos nos juntar a eles e comemorar com eles, esperando que eles possam realmente fazer a diferença. Acho que podem”, disse ele. disse.

Os comentários de Cox vêm dias após a invasão russa da Ucrânia, que começou na quinta-feira após o presidente russo Presidente russo Vladimir PutinVladimir Vladimirovich Putin Autoridades cibernéticas de Putin pedem que agências federais imunizem contra possíveis ataques russos Rick Scott: Putin ‘um bandido assassino’ continuará ‘tentando engolir cada vez mais território’ Biden diz que Putin ‘está produzindo exatamente o efeito oposto que ele pretendia’ Mais Ordenei uma operação militar na Ucrânia. Desde então, as forças russas se infiltraram em várias cidades da Ucrânia, embora sua ofensiva tenha sido retardada pela resistência das forças ucranianas e dos cidadãos comuns.

O Ministério de Assuntos Internos da Ucrânia disse no domingo que pelo menos 352 civis foram mortos na Ucrânia em meio à invasão.

Outros atores mostraram sua solidariedade com a Ucrânia no Screen Actors Guild Awards no domingo.

Michael Douglas usava um lenço azul e amarelo, e Tyler Perry, Shari Belafonte e Douglas Hodge usavam fitas azuis e amarelas, segundo o jornal britânico Guardian. e! Notícias.

A atriz Leslie Odom Jr. abriu a premiação com a presença de A Breve indicação Sobre o conflito, ele disse: “Temos um lugar em nossos corações para a Ucrânia e enviamos nossos pensamentos, orações e esperanças de paz iminente”.