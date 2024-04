Johnny McDade me largou na primeira sessão de terapia

televisão

Courteney Cox revelou que seu namorado de cinco anos, Johnny McDaid, a largou durante sua primeira sessão de terapia conjunta.

“Foi muito intenso”, disse a estrela de “Friends”. Ele disse no podcast “Minnie Questions”. Quarta-feira. “Terminamos o tratamento. Eu não sabia que isso aconteceria.”

Cox, 59, observou que ela e o membro do Snow Patrol, 47, estavam noivos na época.

Courteney Cox revelou que Johnny McDaid terminou com ela durante sua primeira sessão de terapia. Courteney Cox Oficial/Instagram

O casal namorava há três anos e estavam noivos quando iniciaram o tratamento. Courteney Cox Oficial/Instagram

A estrela de Friends admitiu que não sabia que a separação estava chegando. Getty Images para IMC

“Procuramos esse terapeuta para conversar sobre nossos limites – e o que podemos ou não aceitar um no outro”, disse ela.

Em vez disso, McDaid terminou com a estrela de “Scream” “no primeiro minuto” da conversa.

“Eu estava tipo, ‘O quê?’”, Ela lembrou. “E estávamos noivos. E eu fiquei tão chocado. Senti muita dor. Também não gosto de surpresas!”

Cox compartilhou que ela estava “com muita dor”. Courteney Cox Oficial/Instagram

A estrela de “Scream” não criticou, mas decidiu olhar para dentro. Imagens Getty

Cox defendeu o músico, chamando-o de “ser humano maravilhoso” que estava “passando por muita dor no relacionamento” na época.

“Era muito para lidar e ele teve que se proteger em torno de seu coração”, disse ela.

A estrela de “Cougar Town” insistiu que não reagiu com raiva, mas sim olhou para dentro e fez “a maior parte do trabalho” consigo mesma.

Cox continuou a consultar o mesmo terapeuta. Courteney Cox Oficial/Instagram

Ela está grata pela separação porque lhe permitiu trabalhar em seus próprios problemas. JC Fotos

“Aprendi como recuperar minha voz, meus limites e quais são minhas motivações na vida – tipo, qual é o meu papel nisso?” ela adicionou.

Cox agora está grata pelo breve rompimento porque seu relacionamento com McDaid foi “diferente” quando eles voltaram.

“Ela realmente me ensinou como funcionar neste mundo”, disse ela, “e quais eram as coisas que eu precisava desde a minha infância, e se era sobre ser amada pelos homens, ou coisas das quais eu não sabia como desistir , ou desistir, ou desistir.” “Eu desisto.” Estar em um relacionamento, não levar as coisas para o lado pessoal, meus limites. Eu simplesmente entrei em mim mesmo.

Cox descreveu a separação como uma “mudança de vida”. Flynet – Notícias iniciais

Ela já foi casada com David Arquette, com quem tem uma filha, Coco. WireImage

A atriz admitiu que voltou ao mesmo terapeuta que “conheceu no dia do rompimento”, que foi “brutal” no início, mas “maravilhoso” no final.

Ela acrescentou que estava “grata” pelo fato de a indicada ao Grammy, com quem ela ainda está namorando, mas com quem não está mais noiva, ter sido “tão ousada e corajosa porque mudou a vida deles” para os dois.

Cox foi casado anteriormente com David Arquette de 1999 a 2013, e eles têm uma filha de 19 anos, Coco.

