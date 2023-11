Melissa Barrera é demitida de ‘Pânico VII’ – The Hollywood Reporter

Melissa Barreira

Melissa Barrera não está mais no papel principal O sétimo grito. O ator foi retirado do projeto após uma série de postagens nas redes sociais após a guerra entre Israel e o Hamas.

“Gaza está sendo tratada atualmente como um campo de concentração”, escreveu ela em uma postagem no Instagram Stories. “Prender todos juntos, sem ter para onde ir, sem eletricidade, sem água… as pessoas não aprenderam nada com a nossa história. Tal como acontece com a nossa história, as pessoas ainda observam silenciosamente tudo o que acontece. “Isto é genocídio e limpeza étnica.”

Porta-voz oficial da Spyglass, a empresa por trás Gritando Uma declaração foi emitida após a publicação inicial deste artigo: “A posição da Spyglass é inequivocamente clara: não toleramos o anti-semitismo ou o incitamento ao ódio de qualquer forma, incluindo falsas referências ao genocídio, limpeza étnica, distorção do Holocausto ou qualquer coisa Assim”. “Isso ultrapassa descaradamente os limites e se transforma em discurso de ódio.”

THR Contatei um representante de Barrera, que publicou dezenas de postagens sobre a guerra desde que o Hamas invadiu Israel em 7 de outubro.

Barrera ajudou a revitalizar a franquia ao Gritando, o filme de 2022 que arrecadou US$ 137,7 milhões globalmente e reuniu gerações de membros do elenco da série. Sam Carpenter de Barrera foi o herói deste filme e a irmã mais velha de Tera de Jenna Ortega. Barrera também estrelou Sexto gritoQue foi lançado em março e arrecadou US$ 168,9 milhões de bilheteria global.

Feliz dia da morte O diretor Christopher Landon dirige O sétimo grito Dos cineastas da Rádio Silêncio. As filmagens ainda não haviam começado e o desenvolvimento foi lento em meio a greves de atores e roteiristas. Agora, espera-se que a Spyglass recalibre os planos após a demissão de Parreira. A Paramount distribuiu as últimas parcelas e deve retornar para o novo filme.

“Aqui está minha declaração: 💔 Tudo é uma merda. ‘Pare de gritar'”, escreveu o diretor Landon no X Tuesday. “Esta não foi a decisão que tomei.”

Na terça-feira, surgiram notícias de que a agência de talentos UTA ​​havia demitido a atriz Susan Sarandon após seus comentários em um comício pró-palestino na cidade de Nova York, em 17 de novembro.

21 de novembro: 17h16 Atualizado para incluir dados da Spyglass e Christopher Landon.