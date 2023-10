Meghan Markle usa uma roupa elegante com ombros largos para ser co-anfitriã da cúpula em Nova York

A Duquesa de Sussex fez sua grande entrada na primeira Cúpula de Pais da Fundação Archewell. O tema do evento inaugural é “Bem-estar mental na era digital”.

Para co-apresentar o evento em Nova York com o marido, o príncipe Harry, Meghan apareceu com um traje todo branco composto por uma blusa sofisticada de ombros largos com botões no meio, além de uma calça larga. . Ela completou seu visual sonhador com sapatos de camurça bege, um delicado colar de ouro com um pingente central preto e pequenos brincos de ouro.

Enquanto isso, o príncipe usava um terno cinza escuro com botão azul claro e gravata preta.

A cimeira de hoje, parte do segundo festival anual do Dia Mundial da Saúde Mental da organização sem fins lucrativos Project Healthy Minds, fornecerá uma plataforma para famílias que desejam criar um mundo online mais seguro e uma comunidade que priorize a saúde mental de crianças e adolescentes. Famílias que sofreram perdas trágicas como resultado da utilização das redes sociais pelos seus filhos trabalharam com a Fundação Archewell durante o ano passado para encontrar soluções, partilhar as suas experiências e desenvolver dados e pesquisas relevantes. Junto com Meghan e Harry, o cirurgião-geral dos EUA, Vivek Murthy, e Carson Daly, da NBC, sobem ao palco para explorar mais o assunto.

No início do dia, o duque e a duquesa de Sussex passaram pelo Marcy Lab, um programa de ensino pós-secundário gratuito com foco em engenharia e tecnologia. Lá, eles também conversaram sobre as preocupações com a saúde mental no mundo digital.

“Acho que meu marido estava perguntando sobre espaços online porque é um lugar onde você pode construir muita comunidade, mas também há muita vulnerabilidade”, disse Meghan à repórter do Pool, Janine Heaney, na época. “Há muita saturação e, como pais, podemos estar otimistas sabendo que suas mentes são brilhantes [are at work]Saber que serão vistos, apreciados e crescerão na direção certa. É por isso que é tão importante o que você faz no laboratório da Marcy.