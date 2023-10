Produtor provoca Margot Robbie e Ryan Gosling que seu filme será ‘fiel à franquia’ – Prazo final

Viktor Zimanovich/Agência Anadolu/Getty Images

Josie McNamara brinca Oceano 11 Um filme prequela está atualmente em obras e será estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling, reunindo o filme. Barbie Estrelas de um novo filme.

“Eles são ótimos juntos. Mais projetos que pudéssemos fazer, mesmo fora disso, seriam ótimos”, disse McNamara. Radar de jogos No BFI London Film Festival durante Queimadura de sal Tapete vermelho.

Em relação à premissa real do filme, McNamara manteve-se calado, mas brincou que o filme “faria o certo com a franquia”.

“Não posso dizer muito, mas acho que estamos apenas tentando fazer a coisa certa com a franquia”, disse McNamara.”Estou animado para que as pessoas experimentem quando estiver pronto.”

O filme está em “desenvolvimento ativo” desde o ano passado, com Carrie Solomon escrevendo a prequela ambientada na Europa dos anos 1960. Robbie e Tom Ackerley produzirão LuckyChap, ao lado de Roach e Michelle Graham para Everyman Pictures. Gary Ross, Olivia Milch e Josie McNamara do LuckyChap serão os produtores executivos ao lado do Village Roadshow, que também pode co-financiar o filme.

o oceano A franquia foi lançada por Steven Soderbergh em 2001 e baseada na foto de 1960 Rat Pack. George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon e Julia Roberts estrelaram o filme, que arrecadou mais de US$ 450 milhões em todo o mundo. Sequela intitulada No Oceano XII Ele será lançado em 2004, seguido por Treze oceanos Em 2007. Em 2018, Oceano 8 Foi lançado com um elenco centrado em mulheres que incluía Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Sarah Paulson, Mindy Kaling, Awkafina, Helena Bonham Carter e Rihanna.