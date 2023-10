Gwyneth Paltrow brincou sobre usar seu Oscar como batente de porta

CNN

Gwyneth Paltrow se divertiu com a revista Vogue quando eles foram visitar sua casa nos Hamptons.

Durante a revista “73 perguntas” No clipe, a atriz ganhadora do Oscar fez um tour pelo jardim de sua casa em Tony Long Island.

Enquanto a câmera seguia Paltrow do jardim até seu deck, o entrevistador Joe Sabia notou sua estatueta do Oscar abrindo o portão.

Ele pode ser ouvido dizendo a Paltrow: “Que lindo Oscar”.

“Minha porta”, ela brinca. “Funciona perfeitamente!”

Paltrow ganhou o Oscar de Melhor Atriz em 1999 por seu papel no filme “Shakespeare apaixonado“. Ela disse anteriormente em um Entrevista de 2005 Ela manteve a estátua “enfiada no fundo da estante do meu quarto porque isso me aliena”.

“Semanas depois de ganhar, guardei… nem coloquei em cima da lareira, me assustou”, disse ela na época. “Por alguma razão, não consigo me sentir muito bem com isso. Sinto-me meio envergonhado e isso traz à tona sentimentos estranhos e dolorosos. Está relacionado a um momento difícil da minha vida.”

O New York Times observou doença Ela postou em setembro que o fundador do Goop correu para um quarto adjacente em sua casa nos Hamptons para recuperar a estátua.