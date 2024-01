Megan Thee Stallion anuncia álbum e turnê Hot Girl Summer

Se você pensou que a 'briga' de Megan Thee Stallion com Nicki Minaj (e o subsequente discurso de Minaj nas redes sociais) iria impedir qualquer coisa – você pensou errado!

Thee Stallion não está em fase, e para ser sincero, ela não está desde que lançou seu primeiro single e videoclipe do ano novo, “Hiss”, na semana passada. Na verdade, só havia fotos lindas, fotos da academia e sua última propaganda no episódio de terça do programa “Bom Dia America” Você acabou de confirmar seu nível de desconforto.

“2024 está tão florescente até agora, é como se eu já estivesse fazendo o meu melhor. Estou tentando manter as belezas felizes, elas estão me deixando tão entusiasmado agora. ela disse ao canal. Pouco depois, ela revelou mais boas notícias:

“Oh, estamos em turnê este ano. A Hot Girl Summer Tour será em 2024, no verão. Eu sinto que nunca fui capaz de estar lá fazendo minhas próprias coisas durante o verão desde 2019. Então isso vai é a primeira vez que lanço um álbum bem a tempo para o verão. Quero dar uma chance às gatas [her fanbase] Experiência do garanhão Megan Thee.

Sim, você ouviu certo – Thee Stallion chegará a uma cidade perto de você em breve! Se você é como eu e está pronto para agitar seu corpo com ela agora e quer estar pronto para o jogo antes da próxima parada – permita-me fornecer uma lista de músicas que acho que serão perfeitas para ela quando ela terras:

1. “Sibilos” – Depois de todo o barulho que você fez, é certo começar forte.

2. “Plano B” – Mantendo a mesma energia do “eu disse o que disse e não me importa quem gosta”, essa música é uma das poucas que toco com todo o peito.

3. “Ela” – Como ela disse em seu artigo sobre Savage, ela é aquela vadia, tem sido aquela vadia e sempre será essa vadia. Essa música é um ótimo exemplo disso.

4. “Body” – Essa música disparou nas paradas musicais por um bom motivo. Não há como ela não estar fazendo isso.

5. “Girls In the Hood” – Posso estar sozinho com esse, mas esse sample de Eazy E anima a multidão e não recebe o que merece. Mas eu definitivamente preciso disso.

6. Façanha “Orçamento”. Lato- Dado seu relacionamento atual com Minaj, trazer Lato para se apresentar não seria apenas ótimo, mas também seria um pouco mesquinho, considerando que Lato e Minaj também se desentenderam.)

7. “Thot Shit” – Mais uma vez, isso causou muito caos e é a coisa certa a fazer pelas pessoas que o respeitavam. (também conhecido como nós, seus fãs.)

8. “Bongos” – Essa música é cheia de compassos divertidos e boas batidas e você também verá ela se unindo a Cardi B. Todos nós sabemos o que acontece quando esses dois se aproximam. bom tempo.

9. “WAP” – Se Cardi estiver no palco para “Bongos”, é justo que eles cantem essa música. Fazer qualquer outra coisa seria apenas um crime.

10. “Megan’s Piano” – Novamente, este é um hit subestimado, mas é uma música que preciso ouvir em voz alta e no meio da multidão.