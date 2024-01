Travis Kelce diz a Taylor Swift “Eu te amo” depois de vencer o Campeonato AFC

Travis Kelce compartilhou uma doce mensagem com Taylor Swift depois que o Kansas City Chiefs derrotou o Baltimore Ravens durante o AFC Championship Game.





Após o jogo de domingo, Swift, 34, entrou em campo no M&T Bank Stadium para cumprimentar Kelce, 34, que estava cercado por seus companheiros e câmeras.





“Ty, vou me divertir com os caras”, disse Kelce a Swift. O tight end então deu um beijo e disse ao vencedor do Grammy: “Eu te amo”.





A cantora manteve a mão sobre a boca enquanto sussurrava uma mensagem especial para seu amante.









A troca em campo ocorreu depois que os Chiefs garantiram sua vaga no Super Bowl LVIII no mês que vem. Os Chiefs enfrentarão o San Francisco 49ers no dia 11 de fevereiro, em Las Vegas.





O cantor de “Wildest Dreams” deu um grande beijo em Kelsey enquanto seus pais, Donna e Ed Kelsey, estavam por perto.





A estrela foi vista mais tarde colocando o braço em volta de Ed e dela apontou para O técnico do Chiefs, Andy Reid, que subiu ao palco recebendo o troféu do Campeonato AFC.





No palco, o tight end dirigiu-se com entusiasmo aos amigos e familiares dos Chiefs. Ele citou a letra dos Beastie Boys “Você tem que lutar / Pelo seu direito / Para comemorar” – a mesma música que ele repetiu no ano passado, quando eles ganharam o Super Bowl de 2023.









Taylor Swift e Donna Kelsey em 28 de janeiro de 2024 em Baltimore, Maryland.

Patrick Smith/Getty



Uma fonte próxima ao casal disse à revista PEOPLE: “Foi a melhor noite de todas” e que “toda a família estava muito animada e animada”.





“Ir para Las Vegas agora é indescritível”, disse a fonte. “Ter sua família lá, todos os seus amigos e empresários e, claro, Taylor, comemorando com ele foi muito especial.”





“É óbvio, não é? Eles são muito felizes juntos”, continuou a fonte. “Ela está lá para apoiá-lo e encorajá-lo, e se adapta perfeitamente a todos que ele ama.”









Travis Kelce e Taylor Swift em 28 de janeiro de 2024 em Baltimore, Maryland.

Rob Carr/Getty



À medida que as festividades continuavam, Kelce foi acompanhado por seu irmão mais velho, o pivô do Philadelphia Eagles, Jason Kelce. Os irmãos Kelsey se abraçaram para vários abraços e apertos de mão.





Nunca perca uma história – inscreva-se Boletim informativo diário gratuito para pessoas Para se manter atualizado sobre o que a PEOPLE tem de melhor a oferecer, desde notícias de celebridades até histórias convincentes de interesse humano.





“Você vai ficar com sua camisa desta vez?” Travis perguntou a Jason brincando, e ele brincou: “Sim… por enquanto. Veremos como vai.”









O jogador dos Eagles então engasgou ao parabenizar o irmão mais novo. “Eu sei que não foi fácil. Eu sei que foi um ano difícil”, disse Jason. Acabe com essa mãe —- er!