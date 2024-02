49ers QB Brock Purdy 'aterrorizado' na segunda metade dos jogos, por Jay Glazer – NBC Sports Bay Area e Califórnia

A controvérsia em torno do quarterback Brock Purdy continua e parece que há um novo desenvolvimento a cada semana.

Enquanto alguns continuam a debater seu lugar entre os sinalizadores da NFL, o quarterback do segundo ano dissipou a noção de que ele não pode se recuperar de uma desvantagem para vencer jogos após vitórias consecutivas sobre o Green Bay Packers e o Detroit Lions nos playoffs .

Jay Glazer, da FOX Sports, juntou-se a Laura Britt, da NBC Sports Bay Area, para uma entrevista na quarta-feira no Super Bowl Radio Row, onde foi questionado sobre quais aspectos do jogo dos 49ers poderiam causar problemas para o Kansas City Chiefs no Super Bowl LVIII no domingo no Allegiant Stadium .

“Físico”, Glazer disse a Brett. “Muitos desses caras são brigas de rua. E você sabe, vamos parar de falar sobre Brock Purdy e que tipo de quarterback ele é. [talk]Ele é um vencedor.

“E agora também aprendemos que no segundo tempo ele é assustador. Então você pode pensar que o derrubou no primeiro tempo, mas não o faz. uma equipe muito física, com um meio-campista que não oscila em nada.”

Purdy não jogou bem na maioria das vitórias da rodada divisionária de São Francisco sobre os Packers, mas liderou a eventual tentativa de vitória que levou a um touchdown de Christian McCaffrey faltando 1:11 para o final do quarto período. Purdy então seguiu seu desempenho resiliente contra os Packers, eliminando um déficit de 17 pontos na vitória do Campeonato NFC de São Francisco sobre os Leões.

Embora alguns continuem a descrevê-lo como um “gerente de jogo”, está claro para Glazer e muitos outros que Purdy é simplesmente um vencedor e continua a cumprir quando é mais importante.

