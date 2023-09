Maye e os Tar Heels venceram, mas é uma “pena” que Walker não tenha podido jogar

David HaleRedator da equipe ESPN3 minutos para ler

John Copenhaver se sai bem para o UNC TD A Carolina do Norte marca novamente em um grande lançamento de Drake May para John Copenhaver.

Charlotte, Nick– O ataque da Carolina do Norte não teve muitos problemas para se ajustar à vida sem seus dois principais wide receivers, já que Drake May, candidato ao Troféu Heisman, arremessou para 269 jardas e dois touchdowns na vitória por 31-17 sobre a Carolina do Sul.

Mas isso não impediu Maye de expressar sua frustração com a decisão da NCAA que impediu o wide receiver DeVontez Walker de jogar no sábado.

May usou uma camisa Walker – Foi revertido para mostrar a placa de identificação de Walker – Ao se dirigir à mídia após o jogo, May disse que a NCAA estava punindo o jogador por realizar um sonho de toda a vida, tudo em nome de fazer uma declaração.

“Ele mora a cinco ou 10 minutos daqui e cresceu em Charlotte”, disse May, que compartilhou um momento emocionante com Walker ao sair da quadra após a vitória. “Nós amamos Tez. Ele é um cara legal e é uma pena o que aconteceu.”

Walker, uma transferência duas vezes que chegou ao estado da Carolina do Norte em janeiro, teve sua isenção negada pela NCAA neste verão, e seu recurso foi negado na quinta-feira – apenas dois dias antes do jogo.

A Carolina do Norte também estava sem o receptor Nate McCollum, deixando Maye com um corpo de recepção com o qual ele não trabalhou extensivamente durante o acampamento de outono ou na última semana de treinos.

A decisão sobre a elegibilidade de Walker vem na esteira de uma nova regra aprovada em janeiro para limitar múltiplas transferências do mesmo jogador antes da formatura. No entanto, no caso de Walker, sua primeira transferência veio da Carolina do Norte Central em 2020, depois que a escola cancelou sua temporada devido à pandemia de COVID-19, e sua segunda transferência do estado de Kent para a UNC ocorreu antes da aprovação da nova regra.

Um segundo comitê de representantes das escolas da Divisão I se reunirá novamente na quinta-feira para tomar uma decisão final sobre a disponibilidade de Walker em 2023, e May disse estar “esperançoso de que eles tomem a decisão certa”.

Na sexta-feira, o técnico da Carolina do Norte, Mack Brown, emitiu uma declaração contundente criticando o árbitro da NCAA, dizendo que ele passou grande parte da semana preocupado com a saúde mental de Walker.

“Ele realmente não lidou bem com a situação durante a semana”, disse Brown sobre Walker. Ele acrescentou: “Ele teve dificuldades durante o treino. Não sei se ele teria jogado bem se tivesse jogado porque havia muita pressão sobre ele”.

Walker tinha mais de 30 familiares presentes no jogo, incluindo sua avó, que ajudou a criá-lo, disse Brown.

O torcedor da Carolina do Norte e estrela da música country Eric Church usou a camisa de Walker na linha lateral durante a competição e depois presenteou Walker com uma bola de jogo no vestiário após a vitória.

Brown disse que a homenagem foi bem merecida, observando que Walker fez questão de reunir seus companheiros de equipe na linha lateral, incluindo o também wide receiver Gavin Blackwell, que fez dois passes durante o jogo.

“Fiquei tão emocionado que ele estava conversando com Gavin e dizendo: ‘Vamos, cara, você está bem’”, disse Brown.