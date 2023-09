Nº 10: Washington x Boise State, Ohio State x Indiana e mais

Bem, a temporada de futebol universitário já chegou. A semana 1 traz o primeiro sábado cheio de partidas em todo o país, o que significa o retorno da cobertura ao vivo de toda a confusão.

Fomos brindados com um thriller emocionante imediatamente, enquanto o Colorado travava uma batalha de 45-42 com o número 17 do TCU para dar a Deion Sanders uma vitória arrasadora em sua estreia no Power Five.

Toda a entressafra foi um show do Coach Prime, mas suas estrelas deram tudo de si no sábado. Seu filho, Shedeur Sanders, alcançou o recorde escolar de 510 jardas e quatro TDs em sua estreia. Quatro dos recebedores dos Buffaloes terminaram com mais de 100 jardas de recepção – um deles Travis Hunter, um ex-recruta cinco estrelas que jogou pelo Coach Prime no Jackson State. Hunter terminou com 11 recepções para 119 jardas e interceptou jogadas nos dois sentidos.

Há muitos outros bons confrontos pelos quais esperar, já que a maioria das equipes abre a temporada de 2023. Aqui estão alguns dos principais confrontos que estaremos de olho no resto do dia (todos os horários ET):

Horário: 15h30 | Televisão: ABC | Fonte: UW-14 | Total: 58,5

O ataque de Washington foi excelente durante uma temporada surpreendente de 11-2 no ano passado e a maior parte dessa unidade está de volta, incluindo o QB Michael Penix, um candidato legítimo ao Heisman que tem à sua disposição um dos melhores corpos de recepção do país. Os Huskies conseguirão continuar o sucesso do ano passado? Uma vitória sobre um time potencialmente difícil de Boise State seria um bom começo. Boise State teve seus altos e baixos nas últimas temporadas, mas é o favorito nas apostas para vencer o Mountain West e tem muita história que dificulta os adversários do Pac-12.

Horário: 19h30 | Televisão: ABC | Fonte: UNC -2.5 | Total: 64,5

A Carolina do Norte pode fazer barulho no ACC? Clemson e Florida State são os favoritos, mas UNC foi escolhido em terceiro lugar na pesquisa ACC da pré-temporada. Os Tar Heels retornam Drake Maye, que emergiu como um dos melhores zagueiros do país no outono passado. Enquanto isso, a Carolina do Sul entra em sua terceira temporada com Shane Beamer como técnico principal. Os Gamecocks foram 7-6 em 2021 e 8-5 no ano passado em uma campanha que incluiu vitórias vitoriosas no final da temporada sobre Tennessee e Clemson. Esse impulso pode continuar em 2023?

Horário: 19h30 | Televisão: NBC | Linha: PSU -20,5 | Total: 49,5

A era Drew Allard começa no State College. Após a saída do QB Sean Clifford de quatro anos, Allar assume o cargo de zagueiro de um time do Nittany Lions que tem grandes expectativas nesta temporada. A defesa está empilhada e Allar tem muito potencial para levar a Penn State a muitas vitórias. Este é um jogo difícil para abrir a temporada para um time da Virgínia Ocidental que tem lutado muito em quatro anos sob o comando do técnico Neil Brown. Ele pode ser um treinador para seu trabalho nesta temporada.