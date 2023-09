Os Chiefs e Chris Jones chegarão a um acordo antes de quinta-feira?

coloque uma marca. coloque uma marca. coloque uma marca.

Os Chiefs e o defensive tackle Chris Jones continuam esperando um pelo outro para chegar a um acordo que finalize sua pulseira. Definitivamente há um acordo a ser feito.

Como ele explicou no sábado A diferença não é enorme. Jones não está tentando redefinir o mercado, apesar das alegações de outros lugares de que está fazendo isso.

A temporada começa em quatro dias, em Kansas City.



Os Chiefs valerão US$ 24,67 milhões anualmente nos próximos três anos. A marca mais alta (no momento) para jogadores defensivos veio de Aaron Donald, com US$ 31,67 milhões. Disseram-nos que Midpoint recebe o endosso de Jones.

A alternativa para os Chiefs é ficar até sete semanas sem ele. Isso permitiria que ele recebesse crédito pelo último ano de seu contrato e, presumivelmente, a marca da franquia será atribuída a ele em 2024.

Embora, por um lado, isso preparasse o terreno para uma repetição em 2023 (sem as multas, já que ele não estará sob contrato), também poderia levar os Chiefs a considerarem negociá-lo e, em seguida, negociá-lo através do draft.

Poderiam ter feito isso este ano, se tivessem compreendido a força da sua determinação. Se um time entre os 10 primeiros estivesse interessado em um dos poderes defensivos mais problemáticos do futebol (e disposto a pagá-lo), os Chiefs poderiam ter adquirido Jalen Carter, digamos, e recomeçado.

A opção de troca acarreta muitos riscos para os Chiefs, porque não há garantia de que encontrarão alguém que possa fazer o que Jones faz. Esse é o mistério desta vez e é algo que deve permanecer na mente de Jones. Eles precisam tanto dele para trocá-lo.

Veja o que eles fizeram com o recebedor Tyreek Hill. Ele se tornou uma distração com suas demandas nos bastidores por mais arremessos em sua direção. Então ele queria tirar dinheiro das altas do mercado. Como recompensa por ter se tornado um incômodo, ele conseguiu o que queria: uma nova equipe, muito dinheiro e um papel maior.

Os Chiefs moveram Tyreek porque pensaram que poderiam vencer sem ele. Eles provaram estar certos. É seguro dizer que os Chiefs não podem vencer sem Jones. Então eles não vão trocá-lo.

Negociá-lo agora não faria sentido, porque eles não encontrariam alguém para substituí-lo em troca. Um momento melhor seria depois da temporada, quando eles pudessem convocar o jogador que se tornará Chris Jones 2.0.

O melhor resultado é resolver o problema e mantê-lo por perto. Parece que está perto o suficiente para fechar o negócio. Eles farão isso antes de quinta-feira à noite?

