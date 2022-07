“Master Of Puppets” do Metallica atinge as paradas da Billboard Hot 100 pela primeira vez

Graças à sua inclusão em Coisas estranhas 4E a MetallicaEntrou no clássico “Master Of Puppets” Billboard Hot 100 pela primeira vez.

Originalmente lançado em 1986, “Master Of Puppets” – a faixa principal do terceiro álbum de estúdio do Metallica – apareceu recentemente no Coisas estranhas 4 Conclusão. Intitulado ‘The Piggyback’, o episódio contou com Eddie Monson (realizado por Joseph Quinn) Desempenho de guitarra da música.

Depois de aparecer no popular drama de ficção científica, Heavy Metal Anthem experimentou um aumento na popularidade. Ele agora oficialmente alcançou o número 40 na Billboard Hot 100, marcando sua primeira entrada nos 36 anos desde seu lançamento.

No início desta semana, o filme Master Of Puppets foi anunciado Para entrar na parada UK Singles Top 40 pela primeira vez. O Top 100 do Reino Unido desta semana será publicado às 17h45 GMT de amanhã (15 de julho).

O Metallica disse na semana passada que Eles foram “estourados” Usando “Master Of Puppets” em Coisas estranhas. Compartilhando uma postagem no Instagram na terça-feira, 5 de julho, a Metallic Threads prestou homenagem aos criadores de The Duffer Brothers. “Estávamos tão empolgados que eles não apenas incluíssem ‘Master Of Puppets’ no programa, mas construíssem uma cena tão importante em torno disso”, escreveram eles. “Foi tão bem feito que algumas pessoas conseguiram adivinhar a música apenas vendo alguns segundos das mãos de Joseph Quinn no trailer!!”

enquanto, Kate Bush‘Running Up That Hill’, que também apareceu em Stranger Things 4 em cenas com o personagem Max (Sadie Sink), fica confortavelmente no número 4 na Billboard Hot 100 desta semana.

A música alcançou o primeiro lugar no UK Singles Chart no mês passado, 37 anos após sua estreia.