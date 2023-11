Luxo, vinho e destinos remotos impulsionam o pico do turismo em Portugal

A procura turística de Portugal deverá atingir um máximo histórico em 2023, resultando em previsões de crescimento económico mais elevadas para o país.

Depois de um primeiro trimestre recorde em Portugal, o Fundo Monetário Internacional elevou a sua previsão para o crescimento económico de Portugal de 1% para 2,6%, impulsionado em grande parte pelo turismo.

Em setembro, dados do Instituto Nacional de Estatística de Portugal mostraram que entre janeiro e julho, Portugal recebeu 16,8 milhões de turistas e reservou 42,8 milhões de noites em hotéis, um aumento homólogo de 10% face ao mesmo período de 2022. Registro anterior.

A contribuição do turismo para o PIB de Portugal atingirá 5,64 mil milhões de euros (6,2 mil milhões de dólares) até 2033, de acordo com um relatório de Investigação de Impacto Económico do Conselho Mundial de Viagens e Turismo.

Chitra Stern, CEO da Martinhal Family Hotels & Resorts, uma empresa hoteleira de luxo com quatro hotéis em Portugal, afirma que o progresso do país vem sendo feito há muito tempo.

“Há muitos anos que o Ministério do Turismo trabalha estrategicamente para aumentar a notoriedade não só das principais cidades de Portugal, mas também dos destinos de todo o país”, disse.

Ajudou a aumentar o tráfego aéreo para outros mercados portugueses. Nos últimos anos, as companhias aéreas americanas acrescentaram voos diretos para Lisboa, Porto e Açores.

Em outubro, a United Airlines anunciou o primeiro e único voo direto dos Estados Unidos para Faro, no Algarve. Em setembro, a companhia aérea nacional de Portugal, TAP, anunciou uma expansão global para incluir voos para África, Europa e América do Sul.

Todo o melhor marketing de Portugal e o aumento do número de voos levaram a uma mudança no mix de turismo receptivo do país.

Durante o verão, o número de turistas americanos em Portugal aumentou para a segunda maior parcela de chegadas, permitindo aos hoteleiros obter uma tarifa média diária mais elevada.

O ADR hoteleiro em Portugal aumentou para € 157,01 no acumulado do ano, um aumento de 30% em relação ao mesmo período de 2019, de acordo com dados de hospitalidade da CoStar. A receita de Portugal por quarto disponível nos primeiros nove meses de 2023 foi de 107,77€, um aumento de 25%. Do mesmo período de 2019.

Até ao final do ano, Portugal deverá abrir 50 hotéis e mais de 5.000 quartos em todo o país, segundo dados do Costar Hotel Pipeline. O número de hotéis previstos para abrir em 2023 é quase o dobro do número total de hotéis inaugurados em 2021 e 2022.

Portugal está “além de Lisboa e a ver mais investimentos noutras partes do país, e tem um enorme apetite pelo mercado de luxo e ultra-luxo”, disse Duarte Morais Santos, diretor de hotéis da consultora empresarial CBRE Portugal.

O estilista francês Christian Louboutin estreou-se na hotelaria, inaugurando em março um exemplar com o Hotel Vermelho na cidade de Melides, no Alentejo.

Segundo o gerente geral do Vermelho, Rodrigo Leal, as taxas de ocupação do hotel de 13 quartos eram altas durante o verão, mas o hotel tinha demanda em períodos tradicionalmente considerados de baixa temporada.

“Temos visto uma mudança no comportamento dos viajantes impulsionada pela pandemia. Em vez de hotéis nas grandes cidades ou grandes resorts, há uma procura crescente por hotéis mais pequenos localizados em locais mais remotos”, disse ele.

Leal disse que ficou surpresa com a distribuição demográfica dos hóspedes.

“Esperávamos que a maioria dos nossos visitantes fosse internacional, com foco no mercado norte-americano, que é de facto muito representativo. No entanto, tem sido uma agradável surpresa receber um número significativo de convidados portugueses, o que normalmente não é visto neste tipo do hotel”, acrescentou.

O Douro, uma das regiões mais acidentadas de Portugal, conhecida pela produção de vinho e vinho do Porto, está a tornar-se um destino de investimento muito popular, disse Santos.

A marca de luxo Six Senses Hotels Resorts Spas da IHG Hotels & Resorts descobriu a área em 2015, mas atualmente não é afiliada a marcas de luxo semelhantes.

A cultura vibrante de Portugal, a rica história e a gastronomia e vinhos de renome mundial atraem investidores para áreas como o Vale do Douro. (Terrence Baker)

Além das pequenas propriedades hoteleiras existentes em vinhedos, há um interesse crescente de grupos de investimento internacionais que reconhecem o potencial da área verde com terraço para retiros de spa de luxo, disse Santos.

As duas principais cidades de Portugal, Lisboa e Porto, oferecem oportunidades limitadas para cadeias globais porque as localizações centrais mais procuradas são demasiado pequenas, mas uma área de crescimento está nas renovações sensíveis de edifícios históricos por pequenos operadores para o mercado de ultra-luxo. . Exemplo disso é o The Largo, no Porto, com 18 quartos, inaugurado este ano após uma renovação de seis anos.

“Todos estes projectos estão a renovar a cidade, mas preservam o espírito e a autenticidade da cidade e destes edifícios. Eles são limitados pelas características dos edifícios existentes, mas vemos conquistas de muito sucesso”, disse Santos.

Em Lisboa, um calendário de eventos robusto atrai viajantes de negócios, incluindo a conferência anual de tecnologia Web Summit, em Novembro.

Stern disse que Martinhall também está aproveitando as oportunidades de investimento hoteleiro em Lisboa. Em junho, a empresa inaugurou uma nova residência de marca de luxo com componente hoteleira no bairro Parc das Nazis da cidade, que foi inicialmente revitalizada para a Expo Mundial de 1998 e transformada numa “cidade de 15 minutos” com restaurantes, bares, eventos. Locais e residências.

“Este é o nosso melhor começo até agora”, disse Stern. “Trinta nações diferentes investiram e estamos vendo demanda de famílias, famílias vazias e viajantes de negócios, bem como de nômades digitais que podem trabalhar em qualquer lugar”.

O quadro geral para Portugal é positivo, mas existem dois obstáculos regulamentares no horizonte que poderão limitar o investimento futuro no setor hoteleiro.

A abolição do visto gold, que permitia aos investidores obter a residência portuguesa sem residir permanentemente no país, poderia ter um impacto significativo no investimento estrangeiro, especialmente em localizações secundárias.

“Nessas zonas, a economia é um pouco diferente de cidades como Lisboa e Porto”, disse Santos. “Em zonas menos densas como Évora ou Beja, vimos investidores candidatarem-se a vistos gold com 280 mil euros e reabilitarem a zona.

Em Fevereiro, como parte da campanha Mais Habitação de Portugal “mais habitação”, o governo introduziu uma nova lei que suspende novas licenças de Alojamento Local – ou “alojamento local” – para encorajar mais proprietários a colocarem as suas propriedades no mercado de arrendamento de longa duração.

“Embora isto beneficie os hotéis, suspeito que beneficiará o turismo como um todo em Portugal”, disse Santos.

Com as pressões inflacionárias afetando todos os mercados, Santos disse que prevê alguma desaceleração no mercado após os números recordes deste ano.

Leia mais notícias em Notícias do Hotel.