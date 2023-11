Portugal é um dos favoritos a vencer o Euro2024?

Bruno Fernandes e Ricardo Horta marcaram Portugal Eles venceram a Islândia por 2 a 0 na partida de qualificação de domingo Estádio José AlvaladeEm Lisboa, pela primeira vez na história, a seleção nacional venceu todos os jogos da pré-eliminatória. Campeonato Europeu.

A campanha de qualificação de Portugal foi verdadeiramente histórica – 10 jogos, 10 vitórias, 36 golos marcados e apenas 2 sofridos – e Portugal tornou-se na oitava equipa, depois da França (1992 e 2004) e da República Checa, a terminar uma fase de qualificação para o Campeonato da Europa com todas as vitórias. República (Euro 2000), Alemanha (Euro 2012), Espanha (Euro 2012), Inglaterra (Euro 2016), Itália (Euro 2020) e Bélgica (Euro 2020).

Para os nossos leitores mais jovens, este sucesso não é surpresa. desde que cheguei Cristiano Ronaldo – Para muitos dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos – em 2003, a presença de Portugal nos grandes palcos do futebol europeu e mundial tornou-se um hábito, e foi a 13ª qualificação consecutiva para a fase final de uma competição.

Aos 38 anos, Ronaldo – embora artilheiro com 10 gols – não é mais o motor da seleção nacional. Mas graças a cerca de 780 milhões de seguidores nas redes sociais, o que o torna a pessoa mais seguida do mundo. Seu principal rival, Lionel Messi, da Argentina, tem “apenas” 530 milhões.

Assim, esta equipa deixou de ser a equipa de Cristiano Ronaldo – que detém praticamente todos os recordes de golos não só a nível de clubes, mas também a nível de selecções nacionais – e tornou-se numa equipa praticamente sem fragilidades e com jogadores de classe mundial. Todas as publicações.

Bruno Fernandes teve uma atuação destacada nesta eliminatória. O capitão do Manchester United liderou com 843 corridas em poucos minutos e marcou 8 gols.

Bernardo Silva, talvez o jogador mais versátil do campeão inglês Manchester City, ganhou destaque com 3 gols e 4 assistências. E o lateral Jono Cancelo também mostrou coragem para marcar gols com três gols.

Os números confirmam o domínio de Portugal

Dados da conhecida empresa de dados e análises de futebol Triplab mostram que a ‘Seleção’ completou uma média de 614 passes por jogo nestas eliminatórias, superada apenas pelos 657 da Espanha. Em termos de posse de bola, a média foi de 68,4. %, valor superado apenas pelos 72,7% da Suíça e pelos 73,1% da Espanha.

Portugal apresenta uma defesa superior, já que a equipa teve uma média de 51,7 metros de distância da baliza, apenas superada pelos 53,2 metros da Inglaterra.

Isso significa que a rede de Portugal foi tão bem defendida que a seleção sofreu apenas dois gols no mesmo jogo, na vitória por 3 a 2 sobre a Eslováquia, no dia 13 de outubro. Portugal é a equipa com mais ‘folhas limpas’ ou derrotas com 9.

Uma linha defensiva elevada permitiu a Portugal recuperar rapidamente a bola. Depois de ter a bola, Portugal foi o terceiro em maior número de passes completados, com 6,9, à frente dos 7,0 da Inglaterra e dos 7,8 da Espanha.

As expectativas aumentarão

Estas estatísticas, juntamente com o domínio da equipa nas eliminatórias e a utilização de 31 jogadores diferentes pelo treinador, alimentaram o entusiasmo em Portugal. Depois de conquistar o título em 2016 em França, Portugal tornou-se um candidato obrigatório ao título em qualquer torneio em que participasse. Portugal, atualmente classificado em 6.º lugar no ranking da FIFA, está atrás de França (2.º), Inglaterra (4.º) e Bélgica (5.º) entre os países europeus. Isso explica porque muitos acreditam que ‘Celeção’ deveria estar entre os favoritos.

Na noite de domingo, o jornalista Pedro Barada, do ‘Tripuna Expresso’ de Portugal, escreveu um artigo intitulado “Portugal, um candidato óbvio para ganhar o Euro 2024”, no qual traçou a história da selecção nacional e como o grupo evoluiu.

Barada explicou: “Portugal escolheu um grupo de consenso que parece estar à beira de mil e uma guerras civis sempre acontecendo, por exemplo, em França e Espanha. Portugal sofre menos pressão do que equipas que historicamente tiveram sucesso em grandes torneios, como a Alemanha ou o Brasil.

Além disso, esta é a seleção nacional mais experiente, já que nove jogadores, normalmente convocados por Roberto Martinez, somam mais de 50 internacionalizações. O grupo inclui ainda jogadores mais jovens que “foram campeões ou vice-campeões em Campeonatos da Europa de Sub-17, Sub-19 ou Sub-21”.

Perante estes factos, Pedro Barada acredita que “a conversa de ‘dar o melhor’ ou ‘conseguir o máximo’ não corresponde à realidade. A ‘Seleção’ é um candidato óbvio à vitória no Euro 24.

Sua decisão também é baseada na comparação com outros competidores.

“Portugal tem mais talento que Itália ou Holanda; Tem uma equipa estável, que passou mais tempo a trabalhar em conjunto do que a Alemanha ou a Espanha; “Há mais estabilidade interna do que a França e menos pressão e exigências do que a Alemanha”, escreveu Barada.

Campanha recorde de Portugal evita ‘tubarões’

Portugal qualificou-se como uma das seis equipas cabeças-de-série no sorteio agendado para 2 de dezembro, em Hamburgo, na Alemanha, país anfitrião do Campeonato da Europa.

Assim, Portugal ficará no 1.º lugar do sorteio juntamente com Alemanha (16.º), Espanha (8), Bélgica (5), França (2) e Inglaterra (4). Desta forma, Portugal evita os outros cinco grandes tubarões do futebol europeu na fase de grupos, que se realiza entre 14 de junho e 14 de julho do próximo ano.

O Pod 2 tem: Hungria, Turquia, Roménia, Dinamarca, Albânia e Áustria.

O Pod 3 inclui: Países Baixos, Escócia, Croácia, Eslovénia, Eslováquia e República Checa.

Finalmente, o Pote 4 é composto por Itália, Sérvia e Suíça. Os outros três países serão decididos em um play-off de 12 seleções, com seis semifinais em 21 de março de 2024 e três finais em 26 de março de 2024, com três vencedores dessas partidas. 24 equipas alinharam para a fase final do EURO.

Jogadores e comissão técnica pedem moderação

Embora reconheçam que a equipa tem qualidade para competir favoravelmente contra qualquer adversário, os jogadores e a comissão técnica reconhecem que o adversário na pré-eliminatória de domingo não foi forte o suficiente para avaliar verdadeiramente a qualidade colectiva deste grupo.

O ex-jogador português Nuno Gomes marcou uma vitória por 1-0 sobre a Espanha no Euro 2004, em Portugal, onde o ‘Selecco’ perdeu para a Grécia na final. Algumas advertências ao discutir o rótulo preferido de Portugal.

“Portugal é um dos candidatos a vencer o próximo Europeu, assim como outros e, entre os candidatos, penso que outros são os mais favorecidos. Da Alemanha, a anfitriã, a Itália, o atual campeão, França, Espanha ou Inglaterra. Portugal é um dos candidatos e durante o Campeonato da Europa pode tornar-se opcional”, disse Nuno Gomez em entrevista ao programa de rádio ‘Bola Branca’.

“Somos candidatos como todas as equipas. Ser favorito não significa ganhar jogos”, alertou Bruno Fernandes. “É uma questão de ir lá, fazer o nosso trabalho e pensar com coragem. Todas as equipas são de qualidade e hoje em dia não existem equipas fracas ou muito fracas. Todos têm bons jogadores, bons treinadores. Temos de compreender que este será um euro muito difícil.

Depois de levar a Bélgica à final do Euro 2020, o técnico Roberto Martinez conseguiu uma campanha de qualificação perfeita pela segunda vez na carreira.

“Não há favoritos para o Euro 2024”, disse Martinez. “Há um grupo de equipes com a qualidade necessária para vencer o torneio. Estamos nesse grupo, mas os detalhes mudarão posteriormente.

O maior problema de Roberto Martinez é escolher os 23 jogadores que irão para a Alemanha

Com a qualidade dos jogadores portugueses espalhados por todo o mundo e a jogar em alguns dos melhores clubes do mundo, Roberto Martinez enfrenta uma tarefa muito difícil pela frente na selecção de jogadores para trazer para a Alemanha.

Tal como aconteceu com outras equipas, essas escolhas podem ser afetadas por lesões que ocorram entre agora e então. O jovem internacional espanhol Xavi lesionou-se no domingo frente à Geórgia, além da lesão no menisco lateral, sofreu uma rotura total dos ligamentos cruzados do joelho direito. Ele vai perder o Euro 2024.

Questionado sobre a dificuldade de escolher uma equipe para a fase final, Roberto Martinez admitiu que tinha uma tarefa difícil pela frente.

“É muito difícil. Temos muitos jogadores com habilidades importantes. Mais de 30 jogadores demonstraram isso”, respondeu Martinez. “É um momento muito difícil. Tem que trabalhar com muita, muita informação, responsabilidade.

Ricardo Horta, autor do segundo gol no domingo, foi um dos jogadores que não garantiu vaga e simpatizou com Martínez.

“Não quero estar no lugar do treinador, temos muita qualidade. Há muitos jogadores que não estão aqui e têm muita qualidade”, disse o avançado do Sporting de Braga.

“Temos muita qualidade em todas as áreas, esta é uma das equipas de maior qualidade de que me lembro, por isso dá muitas dores de cabeça ao treinador”, disse Vidinha, médio que joga no Paris Saint-Louis. Jermaine.

Roberto Martinez só pode levar 23 jogadores ao Euro. Convocou 23 jogadores para o jogo de domingo, mas as lesões afastaram outros que em circunstâncias normais teriam sido convocados para este grupo, nomeadamente Nuno Mendes, do PSG; Pepe, do FC Porto; Raffaele Leo, do AC Milan; Diogo Dalot, do Manchester United; Mathias Nunes, do Manchester City; e Pedro Neto do Wolverhampton.

Para saber, vamos dar uma olhada na equipe que estreou no domingo: Diogo Costa, Jono Mario, Ruben Diaz, Gonzalo Inácio, João Cancelo, Jono Palhinha, Bruno Fernandes, Ottavio, Vidinha, Bernardo Silva e Jonaxo Silva. .

No banco estavam: Rui Patricio, José Cha, Toti Gomez, Antonio Silva, Rafael Guerrero, Gonzalo Ramos, Jono Neves, Ricardo Horta, Bruma, Ruben Neves, Diogo Jota e Vidinha.

Existem 29 nomes nessas três listas, o que significa que seis nomes precisam ser cruzados. Obviamente, as lesões que possam ocorrer até lá terão impacto, mas não há dúvida de que Roberto Martinez tem uma tarefa muito difícil pela frente.

Os amistosos de março ou abril certamente nos darão algumas pistas, mas até lá haverá muita especulação sobre as possíveis escolhas do treinador português.