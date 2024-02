Lindsay Horan, do USWNT, pede desculpas pelos comentários “mal expressos”.

A capitã da seleção feminina dos EUA, Lindsay Horan, abriu seu tempo diante dos repórteres abordando a reação aos seus comentários sobre o conhecimento dos torcedores americanos sobre futebol, que ela fez em uma entrevista ao O atleta Publicado no início deste mês.

“Em primeiro lugar, gostaria de pedir desculpas aos nossos fãs”, disse Horan ao falar durante uma reunião virtual antes da CONCACAF W Gold Cup. “Alguns dos meus comentários foram mal expressos e aprendi uma grande lição para mim.”

Em sua entrevista com O atleta, Horan compartilhou suas frustrações com a forma como os espectadores levaram os comentários a sério antes de brincar que sua mãe fez isso enquanto assistia aos jogos do USWNT. Na quinta-feira, ela reservou um tempo para explicar e expressar seu agradecimento aos fãs.

“Quando penso nos nossos torcedores, eu os amo muito. O time os ama muito e não consigo explicar o quanto eles são importantes para nós. Cada vez que saímos e treinamos, cada vez que saímos e jogamos jogos, vocês sabem que estamos jogando para vocês”, disse Horan. “Vocês são nossa inspiração, nossa motivação, e ver vocês vestindo nossas camisetas e vendo vocês gritando nossos nomes, torcendo pelos EUA, é por isso que jogamos e eu nunca queria tirar tudo isso.

“Continuando com isso, a cultura do futebol na América está mudando e crescendo muito de forma positiva. Para mim, vivenciar isso em primeira mão, jogando pela Seleção Feminina dos EUA, mas também na NFL e pelo Portland Thorns, é ótimo, “, acrescentou. Extremamente. É uma honra absoluta, e direi sempre isso, poder usar este slogan todos os dias. Estar neste ambiente, sair e jogar diante dos nossos adeptos e representar esta seleção nacional , isso é algo – novamente, é minha maior honra… A última coisa “O que eu queria fazer era ofender alguém dessa forma. Então, mais uma vez, peço sinceras e profundas desculpas.”

Quando solicitada a esclarecer o que ela queria expressar com seus comentários originais, Horan respondeu que não achava que “o que eu quis dizer realmente importa agora”. Ela disse que é apenas uma “mente de futebol” que gosta de assistir o máximo de futebol possível.

“Adoro falar sobre isso, como as pessoas falam sobre o antigo Manchester City, Arsenal e Barcelona”, disse ela. “Isso é o que quero que as pessoas digam sobre nós. Quero que as pessoas falem sobre como somos bons com a bola, na posse de bola, no nosso estilo de jogo, na habilidade técnica, nas mudanças táticas no meio do jogo, esses tipos das coisas.

Horan disse que pediu desculpas por como se sentia e que queria “expressar o quanto meus fãs significam para mim pessoalmente”.

Quanto ao torneio que os espera – a primeira W Gold Cup – Horan brincou que o objetivo é “o troféu”.

Mais importante ainda, ela disse que o principal objetivo do time é vencer, mas também é uma preparação perfeita para as Olimpíadas devido ao formato e ao calendário do torneio. “O que fazemos aqui pode treinar-nos e preparar-nos mentalmente para o que poderemos enfrentar em França”, disse ela. “Estamos enfrentando um jogo de cada vez e melhorando ao longo do torneio, e agora continuamos a melhorar o que estamos tentando fazer e como estamos tentando jogar.”

Horan enfatizou várias vezes que acredita que cada jogador do elenco precisa ser utilizado durante a Copa Ouro para ajudar a conseguir minutos de torneio para alguns jogadores e mais tempo na quadra – e que o USWNT deveria utilizar esse tempo na quadra juntos antes das Olimpíadas .

“Não são apenas as crianças novas, somos todos nós”, disse ela. “Estamos todos avançando juntos e ainda sendo uma equipe. Todos têm que estar na mesma página antes das Olimpíadas, mas primeiro, o primeiro jogo aqui na Copa Ouro”.

