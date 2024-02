NBA All-Star Weekend: Victor Wimpanyama continua a estabelecer grandes expectativas, recusando-se a pular etapas ao longo do caminho

INDIANÁPOLIS – Victor Wimbanyama fez sua estreia no NBA All-Star Weekend no evento Rising Stars na noite de sexta-feira, recebendo muitos aplausos quando seu nome foi anunciado para o Team Pau. Não demorou muito para ele seguir em frente, pois marcou a primeira cesta do jogo em um pick-and-pop com o armador do Warriors, Brandin Podzemski. Wembanyama enfrentou um grande bloqueio no final do jogo, mas foi o ala do G League Ignite, Matas Bozelis, quem acertou um chute de linha de base para o Team Detlef encerrar o jogo e avançar para a final contra o eventual campeão Team Jalen. Wembanyama terminou com 11 pontos, sete rebotes e dois bloqueios.

“Eu esperava que saíssemos com a vitória, mas é sempre divertido enfrentar uma grande competição e jogar ao lado de outros jogadores talentosos”, disse Wembanyama após a partida.

31 jogadores selecionados para o Rising Stars Tournament Wembanyama entrou no fim de semana como favorito para ganhar o prêmio de Estreante do Ano da NBA, já que atualmente lidera todos os novatos em pontos por jogo, rebotes por jogo, total de roubos de bola, bloqueios e gols de campo. Ele se diferencia do grupo e marca sua presença na NBA.

Victor Wimbanyama, à direita, do San Antonio Spurs, defende contra Oscar Tshiebwe, à esquerda, do Indiana Mad Ants, durante um jogo do NBA Rising Stars em Indianápolis, sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024. (AP Photo/Michael Conroy)

“Eu sabia o quão bem ele jogou com ele no ano passado na França, mas agora o mundo inteiro está vendo isso”, disse Bilal Koulibaly, extremo do Washington Wizards, companheiro de equipe de Wembanyama no Metropolitans 92 no ano passado, ao Yahoo Sports. “Há muitos jovens talentos surgindo na França e muitas crianças agora estão jogando basquete por causa de Victor e do que ele está fazendo na NBA.”

Wembanyama é o jogador mais esperado a entrar na NBA nos últimos tempos. Ele superou todas as expectativas, mas isso não é novidade para o francês de 2,10 metros, que também competirá no Skills Challenge no sábado à noite. Ao longo de sua vida ele teve objetivos ambiciosos e uma mentalidade diferente dos outros jogadores.

Quando questionado durante sua presença na mídia na sexta-feira o que um garoto de 12 anos diria sobre fazer seu primeiro fim de semana na NBA, Wimbanyama respondeu: “Eu ia dizer algo como: 'Por que não antes? Por que você demorou tanto?' Quando eu era criança, meu objetivo era participar das Olimpíadas de 2016 com minha seleção [French] A seleção, então, infelizmente, cheguei um pouco atrasado nisso. “Eu já tinha grandes expectativas para mim mesmo desde muito jovem.”

O técnico Tim Martin, que também trabalhou com Dwyane Wade, Tyrese Maxey e Trae Young, trabalha com Wimpanyama desde 2020 e reconheceu desde cedo sua mentalidade única. Martin previu antecipadamente qual seria o impacto imediato de Wimpanyama na NBA, dizendo ao Yahoo Sports em novembro de 2022: “Se Victor estivesse na NBA hoje, ele seria o melhor jogador de defesa da liga. . “Ele pode descer para um nível baixo, acertar a diferença, tudo. Ele provavelmente muda 40% dos arremessos quando está em quadra.”

Ele não estava errado. Wembanyama lidera todos os jogadores da NBA com 156 bloqueios em 49 jogos e lidera todos os novatos com 56 roubos de bola. Para colocar esses números em perspectiva, na temporada de Jogador Defensivo do Ano de 2018 de Rudy Gobert, ele registrou 129 bloqueios e 44 roubos de bola ao longo de toda a temporada. Wimbanyama fez coisas nesta temporada que nenhum outro jogador da liga consegue fazer.

“Todo o seu processo de pensamento é muito metódico, e ele está muito presente e analisa o jogo de maneira diferente de qualquer jogador com quem já trabalhei”, disse Martin recentemente ao Yahoo Sports. “Ele quer passar pelo processo e, para ele, entender cada passo e o que será necessário para se tornar um dos melhores jogadores para jogar, é aí que ele aprende mais.”

Em sua primeira temporada com o Spurs, definitivamente houve dores de crescimento. San Antonio tem o terceiro pior recorde da NBA (11-44), e seus companheiros às vezes lutam para encontrá-lo em jogos fáceis. Pode ser mais difícil para Wembanyama sobreviver no momento e crescer lentamente na reconstrução, em vez de esperar pelo que a franquia poderá ser em alguns anos. Mas parece ter sido construído para esse propósito.

“Durante toda a minha vida me disseram para não pular etapas”, disse Wimbanyama. “Neste momento sou apenas um estudante nesta liga. As grandes expectativas continuam ao longo da temporada, por isso não há razão para mudar nada no que estou a fazer. É algo que espero que continue nos próximos anos porque queremos ser nos playoffs em breve e queremos vencer.”

Wembanyama tem atualmente médias de 20,5 pontos, 10,5 rebotes, 3,3 bloqueios e 3,2 assistências em 28,4 minutos por jogo. Ele registrou seu segundo triplo-duplo da temporada na vitória sobre o Toronto Raptors em 12 de fevereiro, registrando 27 pontos, 14 rebotes e 10 bloqueios em apenas 29 minutos de ação.

“Eu não esperava que ele fizesse tanto jogando menos de 30 minutos por jogo”, disse Martin. “Ninguém esperava isso, e é isso que o separa de todos os outros. Para Victor fazer o que faz em menos de 30 minutos por jogo, isso nunca aconteceu antes.”

No ano de estreia de LeBron James, 2004, ele teve média de 20,9 pontos, 5,5 rebotes e 5,5 assistências em 39,5 minutos. James está agora em sua 21ª temporada e foi nomeado All-Star 20 vezes. Não é exagero esperar que Wembanyama tenha uma carreira de sucesso semelhante.

Wimbanyama acolhe bem a pressão e, sejam quais forem os níveis que os outros pensam que ele pode alcançar, ele tem objetivos mais elevados para si mesmo. Em seu primeiro ano participando do All-Star Weekend, ele já pensava em seu próximo grande objetivo.

“Tem sido muitas experiências divertidas até agora”, disse Wembanyama. “Só jogando Rising Stars e tudo mais.” Ele parou por um momento e sorriu: “E no próximo ano, espero que seja o grande jogo”.