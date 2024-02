Kaitlyn Clark quebrou o recorde de pontuação no basquete feminino da NCAA e também quebrou o recorde de pontuação em um único jogo

Kaitlyn Clark agora detém o recorde de pontuação de todos os tempos do basquete feminino da NCAA. (Yahoo Sports/Bruno Rubi)

Kaitlyn Clark cresceu assistindo aos artilheiros mais prolíficos do basquete feminino da Divisão I e agora seu nome está acima deles.

A estrela do estado de Iowa quebrou o recorde de gols marcados na quinta-feira. Ela superou a recordista anterior Kelsey Bloom, que marcou 3.527 pontos em 139 jogos pelo Washington de 2013-17.

“O mais legal são os nomes que tenho por perto”, disse Clark, 22, quando ficou em segundo lugar na lista em 31 de janeiro. “Essas são as pessoas que cresci observando, especialmente Kelsey Bloom e Britney.” Greiner, Kelsey Mitchell. Estes são jogadores realmente excelentes.”

Clark, uma guarda sênior de 6 pés, eclipsou o recorde de todos os tempos contra o Michigan em seu jogo 126. Ela precisava de apenas oito pontos na quinta-feira e empatou o recorde de todos os tempos no início do primeiro quarto contra os Wolverines.

Clark saiu além da linha de 3 pontos e acertou um chute profundo do lado esquerdo para derrubar o marcador histórico. Foi seu terceiro balde e oitavo ponto do dia e ela o fez de uma forma condizente com o momento e sua personagem, largando-o logo antes do logotipo.

Vale a pena olhar de vários ângulos, então aprecie a grandeza aqui também:

Clark também não terminou de quebrar recordes lá. A estrela de Iowa bateu o recorde de sua carreira de 46 no final do quarto período com uma cesta de 3 pontos nos minutos finais para terminar com 49 pontos, 13 rebotes e cinco assistências na vitória por 106-89.

O vencedor do Naismith Wooden Award tem média de 32,1 pontos, sete rebotes e 8,3 assistências por jogo. Sua porcentagem de arremessos de 47,3 em média de 22 tentativas por jogo é um recorde em sua carreira, e ela está acertando 39,3% em 3, perto de seu novo recorde de carreira em mais tentativas por jogo.

Ela detém o recorde masculino e feminino de mais jogos marcados com pelo menos 30 pontos (51) nos últimos 25 anos e marcou pelo menos 40 pontos em 11 ocasiões. Quatro deles foram contra times classificados no Top 25 da Associated Press. Apenas uma vez em sua carreira ela marcou um dígito, e isso foi no início de sua temporada de calouro. Clark tem pelo menos 20 pontos por jogo nesta temporada.

Não são apenas os números que você publica, é a maneira como você faz isso que inspira admiração. Seu escopo parece ilimitado na maneira como ela pode – e o faz regularmente – desviar-se do logotipo. A transferência 3 acaba rapidamente com as esperanças dos adversários em disputas acirradas, seja no início ou nos segundos finais. Ela também é rápida o suficiente para passar pelos defensores do perímetro com velocidade e forte o suficiente para atacar a cesta. Sua visão na quadra de elite oferece assistências únicas que poucos podem ver, e muito menos entregar.

Os holofotes nacionais permanecerão. Ela está a caminho de quebrar o recorde de DI masculino de todos os tempos de Pete Maravich dentro de um mês. O segundo colocado, Iowa, é o favorito da Final Four e pode ganhar seu primeiro campeonato nacional em abril.

Clark chama a atenção do país para uma perseguição recorde

A atenção nacional se concentrou na busca do recorde por Clark em dezembro, quando ela se tornou a 15ª jogadora na história feminina do DI a marcar 3.000 pontos. Ela entrou na temporada com 2.717 pontos, um número reforçado por seu desempenho histórico consecutivo de 40 pontos a caminho do jogo do campeonato nacional de 2023.

Três dos cinco jogos de basquete feminino mais assistidos nesta temporada envolvem o estado de Iowa. Uma média de 1,93 milhão de pessoas assistiram à derrota na prorrogação do mês passado para o estado de Ohio, a melhor para o jogo em qualquer rede desde 2010, e 1,58 milhão assistiram à partida de Maryland em 3 de fevereiro.

Os fãs do estado de Iowa esgotaram os ingressos para a Carver-Hawkeye Arena Vendas de ingressos para a temporada Em agosto, os Hawkeyes jogaram todos os jogos de estrada, exceto dois, diante de uma multidão com ingressos esgotados.

As vendas de ingressos para o jogo com potencial recorde em Nebraska começaram a ser vendidas na casa das centenas a milhares, semelhante a outras competições de rua. Os fãs fazem fila horas antes da denúncia para entrar nas arenas com cartazes e equipamentos de Clark, e esperam horas depois para conseguir autógrafos.

Clarke está perto do recorde de golos de Maravić

O foco agora se volta para o recorde geral da faculdade DI de 3.667 pontos estabelecido por Pete Maravich. A lenda do basquete masculino jogou na LSU por três temporadas, de 1967 a 1970. Não havia linha de 3 pontos, nem relógio de arremesso e os calouros não podiam jogar na universidade. Devido à grande diferença de épocas, Ibn Maravić as vê como crônicas completamente diferentes.

Clark tem uma média de 32,1 pontos por jogo no início da temporada e uma média de 27,2 pontos em uma carreira consistente de três anos. Em seu ritmo atual, ela superaria Maravich em cinco jogos.

Isso significa outra vitória potencial para empatar o recorde no final da temporada em casa contra o Ohio State, em 3 de março. Clark marcou 45 pontos na derrota na prorrogação para os Buckeyes no mês passado, o que desencadeou a sequência de quatro jogos mais quente de sua carreira. O jogo pode decidir o título da temporada regular do Big Ten.

Ela também poderia superar o recorde médio de pontuação feminina do DI em uma temporada e uma carreira. Patricia Hoskins, no Mississippi Valley State, teve média de 33,6 ppg em 1989 e 28,4 ppg de 1985 a 1989. Ela jogou duas temporadas nas quais 3 pontos foram incluídos nas estatísticas. Clarke tem uma média de carreira de 28,2 ppg em 12 de fevereiro, e sua marca de 38,1% além do arco está a alguns pontos do recorde de carreira de Mitchell de 38,6%.

O estado de Iowa provavelmente fará corridas profundas nos torneios Big Ten e NCAA, onde os Hawkeyes são projetados para serem a cabeça-de-chave número 1. Alcançar cada um desses jogos do título estenderia a temporada dos Hawkeyes em nove jogos (três para o Big Ten e seis para a NCAA).

Clark também poderia optar por ficar por uma quinta temporada sob a isenção de elegibilidade do COVID-19. Se ela decidir sair e entrar no Draft da WNBA, provavelmente será a escolha geral número 1 do Indiana Fever uma semana depois de jogar o jogo do campeonato da NCAA em Cleveland.