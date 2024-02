Lenny Kravitz tornou-se amigo de Mariah Carey no 'Sports Bar'

Décadas antes de alcançarem o status de ícone, Lenny Kravitz e Mariah Carey tornaram-se amigos.





Ambas as estrelas receberam prêmios em seu Recording Academy Awards Grupo de música negraem Los Angeles na quinta-feira e Kravitz abriu para Pessoas no tapete vermelho sobre as origens de seu vínculo.





“Nos conhecemos no East Side, em Nova York, e éramos perto do mesmo grupo de amigos”, disse a cantora de “American Woman” de 59 anos à People sobre Carey, 54, que estrelou ao lado dela no filme de Lee Daniels de 2009 . dispendioso.





“Ela estava trabalhando em suas demos. Eu estava trabalhando nas minhas. Ela trabalhava em um bar de esportes onde eu costumava frequentar”, lembra Kravitz. “Então, é muito especial compartilhar esta noite com Maria.”





Lenny Kravitz; Mariah Carey em Los Angeles em 1º de fevereiro de 2024.

Jeff Kravitz / Magia do Cinema (2)



Kravitz também lembra que alguns amigos felinos se juntaram a ele quando o casal estava no apartamento de Carey.





“Íamos para a casa deles e nos divertíamos. Ela tinha um monte de gatos”, disse ele. Dizer Entretenimento esta noiteNão ficou claro se os animais de estimação pertenciam a Carrie ou a sua colega de quarto.





“Lembro-me dela tocando suas fitas cassete e eu tocando as minhas, e aqui estamos nós esta noite, na mesma noite, o que é ótimo”, disse Kravitz.





Ele e Carey receberam o Recording Academy Global Impact Award, um prêmio de reconhecimento de CEO, durante a cerimônia no Fairmont Century Plaza, em Los Angeles.





Esta semana, Kravitz também apareceu na capa da PEOPLE — e falou sobre sua experiência no tapete vermelho do evento. “É surreal estar na capa da PEOPLE e no caixa”, disse ele antes de relembrar a sessão de fotos. “Foi um dia divertido. [I] Eu me diverti muito filmando nas colinas de Malibu.”





Lenny Kravitz recebe seu prêmio no Recording Academy Awards em Los Angeles em 1º de fevereiro de 2024.

Robin Beck/AFP via Getty Images



Na matéria de capa, o vencedor do Grammy reflete sobre seus primeiros dias como aspirante a astro do rock, comprando sua música para gravadoras na década de 1980 e sendo informado de que não se enquadrava no perfil de artista negro.





“Disseram-me que a minha música não era negra o suficiente ou não era branca o suficiente”, disse ele, observando que, em relação aos seus interesses musicais ecléticos, as gravadoras disseram: “Tive que escolher, mas nunca o fiz”.









Lenny Kravitz na Recording Academy Awards Gala em Los Angeles em 1º de fevereiro de 2024.

Jeff Kravitz/Magia do Cinema



Kravitz acrescentou: “Disseram-me que eu precisava fazer música que fosse feita comercialmente por negros e que fosse tocada no rádio, para que fosse um sucesso. para fazer a música que eu fiz.”





Hoje em dia o músico – cujo novo álbum Luz azul elétrica Chega em 22 de março – Ele provou seu valor e busca inspiração em seu passado e presente.





“É incrível para mim estar onde estou agora e me sentir revigorado e com fome”, disse Kravitz, antes de revelar a melhor parte de ser uma verdadeira estrela do rock: “Isso é o que Deus me criou para ser. entre nesse destino.” ”