Carl Weathers chamou Gina Carano após filmar 'The Mandalorian' – Prazo

antigo O Mandaloriano A veterinária Gina Carano escreveu uma longa e calorosa homenagem a sua colega Disney + Guerra das Estrelas A estrela da série Carl Weathers compartilhou no Instagram. O ator faleceu hoje aos 76 anos.

Carano, que não foi bem recebido na terceira temporada O Mandalorianoou qualquer outro país Guerra das Estrelas Na sequência de comparações controversas em fevereiro de 2021 sobre os Estados Unidos divididos com a Alemanha nazista, Withers “me ligou logo depois que fui demitido”, disse o Spinoff.

Carano interpretou a caçadora de recompensas Cara Dune por duas temporadas mandaloriano, Enquanto Withers retratava o agente do caçador de recompensas que se tornou Juiz Supremo de Nevarro, Greef Karga. Withers também dirigiu nove episódios da série mandaloriano, Ele foi indicado como Ator Convidado em Série Dramática pelo episódio de 2020 “Capítulo 12: O Cerco”.

“Eu não estava em um estado emocional onde pudesse atender o telefone por causa de como estava chateada, mas acabamos conversando mais tarde”, escreveu ela sobre a notícia de Withers depois que ela foi demitida da Disney.

“Ele foi gentil e encorajador e não queria que eu desistisse. Ele estava me dizendo que não estava me jogando fora. Ele estava tentando manter minha esperança viva no que parecia ser um cenário completamente desesperador. Ele me mostrou que se importava .Isso é quem ele era.

“Eu estava intimamente associado a ele na 1ª e 2ª temporada de Mando”, escreveu Carano.”Jon Favreau sentiu que seria um bom mentor para mim porque compartilhamos o atleta que virou ator, então Jon o fez dirigir meu primeiro episódio. na 2ª temporada de Mando.

“Acho que se tivéssemos chegado aos Rangers da Nova República, Carl teria me excitado ainda mais. John F. estava certo, estávamos bem.”

Ela explicou no IG: “Karl foi um mentor para mim no set, ele colocava os braços em meus ombros e me olhava diretamente nos olhos para acalmar minha alma. Ele tinha uma ótima perspectiva ao contar uma história que só poderia vir através de seu experiência e sabedoria que ele compartilhou comigo para me ajudar a superar o “Brilho. Eu aprecio esses momentos”.

