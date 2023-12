Lembranças de Portugal | WYPR

Acabei de regressar de uma viagem de duas semanas a Portugal e tenho todo o tipo de histórias para contar. Não menos importantes são minhas histórias sobre a comida e o vinho que provei. Toda a comida do restaurante que comíamos parecia ser preparada a partir de receitas de família, aperfeiçoadas por gerações de avós. Como disse ao Chef Jerry Pellegrino, alguns deles realmente me chamaram a atenção, então vou experimentá-los em casa.

Uma das primeiras coisas que encontrei foi uma deliciosa sopa de repolho. Como todas as sopas que experimentei em Portugal, tinha à base de ervilha e batata. Este é um conceito muito fácil e fiz em casa. Tudo o que preciso fazer é cozinhar meio quilo de ervilhas secas em caldo de galinha por cerca de uma hora e depois adicionar uma batata descascada e cortada em cubos. Continuei a cozinhá-los até ficarem bem macios e depois comecei a trabalhar com meu liquidificador submersível. 20 segundos transformaram o caldo em um purê rico e espesso. Em seguida, cortei um pouco de repolho bem fino e refoguei na manteiga e no azeite em fogo bem baixo. Quando o repolho estava chiando, coloquei-o na sopa e começamos a trabalhar.

Parecia que toda vez que nos sentávamos para comer havia uma tigela pequena de azeitonas e outra tigela de salada de atum com um pouco de pão. É um aperitivo universal em Portugal e a melhor salada de atum que já provei.

Lá em casa descobrimos que os portugueses lhe chamam “almofada de atum”. Olhei a receita e encontrei algumas diferenças importantes em relação à nossa salada normal de atum. Em primeiro lugar, as conservas portuguesas são de primeira qualidade e verdadeiramente deliciosas. Eles quebram o atum o mais fino possível e depois separam os demais ingredientes para o liquidificador. Estes incluem cebola, alho, salsa, orégano, suco de limão, mostarda amarela e uma boa maionese. Para obter o sabor perfeito, vou com a maionese Duke’s, que não é tão doce quanto Miracle Whip, mas é mais rica que a Hellman’s. Você bate tudo no liquidificador e depois mistura com o atum em flocos. O resultado é uma pasta de atum cremosa e deliciosa, a melhor coisa que você já provou.

Um prato que comemos regularmente é um velho amigo. Jerry nos apresentou um antigo prato siciliano chamado “X no Purgatório” que se espalhou pelo sul da Europa. Quase idêntico ao prato norte-africano chamado “Shakshuka”, estamos a falar de um rico ensopado de tomate que serve de cama para a recolha de ovos escalfados.

O caldo é a própria simplicidade. Trabalhando em uma panela larga, refogue o alho, a cebola e os flocos de pimenta vermelha por um minuto. Em seguida, despeje os tomates San Marzano em cubos em uma lata de 28 onças com o suco. Misture a forma com manteiga, sal, pimenta, orégano e meio pedaço de manjericão seco. Cozinhe lentamente por cerca de 20 minutos e depois amasse as cascas até que as batatas estejam amassadas e reduzidas a um molho grosso. Alise o molho e use as costas de uma colher de pau para fazer cerca de meia dúzia de “amassados” nele. Quebre um ovo delicadamente em cada dente, tampe a panela e cozinhe por mais alguns minutos. Os ovos são assombrados e, quando terminados, parecem-se com almas inocentes latejando na agonia do purgatório.

A minha última lembrança foi um cocktail muito popular em Portugal chamado “port-tonic”. É muito simples. Encha um copo grande com gelo, adicione 60 ml de porto branco e 120 ml de água tônica. Sirva com uma rodela de limão e você terá uma das bebidas mais refrescantes que já bebeu. Eu os faço desde há muito tempo.