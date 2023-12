O Partido Socialista de Portugal escolheu um novo líder antes da votação de março

O Partido Socialista, no poder em Portugal, elegeu o antigo ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, como seu líder no sábado, eleições antecipadas depois do seu antecessor, António Costa, ter renunciado ao cargo de primeiro-ministro e líder do partido no meio de uma investigação de corrupção.

Santos foi declarado líder do partido depois de receber 62 por cento dos votos nos resultados quase finais.

Costa, que está no poder desde 2015, renunciou abruptamente em 7 de novembro, quando estava envolvido em uma investigação sobre a forma como seu governo lidava com contratos de energia. Foi reeleito em janeiro de 2022, com os socialistas conquistando a maioria absoluta no parlamento – um feito raro entre os partidos de esquerda da Europa. O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa convocou eleições antecipadas para 10 de março. Anúncio – Role para continuar Santos, um economista de 46 anos da ala esquerda do partido, renunciou ao governo de Costa em dezembro de 2022, após um escândalo anterior envolvendo pagamentos de 500 mil euros (534 mil dólares) a um executivo da companhia aérea estatal TAP. . Santos também serviu como secretário dos assuntos parlamentares no primeiro governo de Costa e desempenhou um papel fundamental na ascensão dos socialistas ao poder em 2015. Há muito que é visto como o sucessor de Costa. No seu discurso de vitória no sábado, Santos prometeu “trazer estabilidade” a um país que enfrenta uma crise de custo de vida e uma economia lenta. Anúncio – Role para continuar “O que queremos agora é um partido unido. Na corrida pela liderança do partido, Santos concorreu contra o atual ministro do Interior, José Luis Carneiro, que representava uma facção centrista. READ Final EnduroGP 2023 – Santiago do Casem Portugal Resultados • Total Motos Costa, que parabenizou seu sucessor na noite de sábado, deverá se reunir com Santos no domingo para discutir a transição do partido. Anúncio – Role para continuar Costa demitiu-se abruptamente depois de o seu chefe de gabinete e o ministro das Infraestruturas terem sido indiciados numa investigação sobre alegações de corrupção e tráfico de influência em licenças para mineração de lítio e produção de hidrogénio. Na tentativa de conter a crise política e estabilizar a economia, o presidente decidiu adiar a dissolução do parlamento até janeiro, após a definição do orçamento para 2024. Sondagens de opinião recentes colocam os socialistas lado a lado com a principal oposição, os social-democratas de centro-direita. Anúncio – Role para continuar No entanto, de acordo com os investigadores contactados pelo Publico Daily, é pouco provável que algum partido obtenha uma maioria absoluta em Março. Uma sondagem de Outubro realizada pela Oximage para a CNN Portugal previu que 41 por cento dos assentos iriam para partidos de esquerda e 44 por cento para partidos de direita. Isso daria ao vencedor assentos suficientes para governar com o pequeno partido populista de extrema direita Sega. lf/sn/lb

