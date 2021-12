LeBron James – É difícil avaliar totalmente o LA Lakers 16-16 quando não éramos perfeitos

De volta ao .500 em 16-16, após uma derrota por 108-88 para o Phoenix Suns na terça-feira, a estrela do Los Angeles Lakers Lebron James Ele fez parecer que sabia tanto sobre o potencial de sua equipe agora quanto sabia quando estava 0-0 no início da temporada.

“Não sabemos”, disse James. “Não temos ideia do que essa equipe poderia ser.”

Depois de ver sua alta de 34 pontos – seu oitavo desempenho de 30 pontos nos últimos 12 jogos de Los Angeles – o veterano de 19 anos sacudiu os contratempos que o Lakers havia sofrido.

Houve dezenas de partidas que ele perdeu. Lesões que foram deixadas de lado Trevor ariza Pelos primeiros 30 jogos e mantê-los Kendrick Nan Completamente fora do time por enquanto. jogar dentro Anthony DavisUma entorse MCL que deve fazer com que ele perca pelo menos um mês e quatro Lakers, e o técnico Frank Vogel, estão desaparecidos devido aos protocolos de saúde e segurança e não pintou uma imagem bonita de um dos supostos candidatos chegando na classe .

“Como podemos avaliar totalmente o que temos quando não éramos perfeitos? Não me lembro da última vez que jogamos com o mesmo time titular e tivemos a mesma rotação fora do banco”, disse James. “Já faz muito tempo. Portanto, é difícil avaliar isso.”

2 relacionados

Na verdade, o Los Angeles alinhou 17 jogadores diferentes nesta temporada contra o Suns, que é o maior da liga. O que significa que, em média, os Lakers não foram capazes de ir a mais de dois jogos consecutivos este ano antes que as coisas precisassem de uma reviravolta.

O Lakers assumiu uma vantagem inicial de 10 pontos contra o Suns (25-5), que superou o Golden State Warriors pelo melhor recorde da NBA com uma vitória, mas perdeu o controle no segundo tempo quando o Phoenix venceu o Los Angeles por 31-21 . No terceiro, aumentou até 22 no quarto.

“Eles estão claramente com força total e nós não, então é difícil ver o que somos como equipe”, disse James.

O próprio James procurou evitar ferimentos graves quando começou com o pé direito do sol ‘ Jay Crowder no terceiro trimestre. Ele permaneceu na partida, mas pareceu vacilar no tornozelo esquerdo no resto do caminho.

“Sim, estarei pronto para o próximo jogo”, disse James.

David Wiesdal, que atuou como treinador principal enquanto Vogel estava nos protocolos, elogiou o jogo do Suns, mas acrescentou que eles têm uma boa sorte que falta ao Lakers.

“Eles tiveram muita continuidade e foram muito sortudos”, disse Wiesdal. “É uma sorte estar com boa saúde … Bem, essa continuidade é um grande negócio, e eu realmente sinto que dadas as nossas circunstâncias, a atitude dos rapazes e como lidaram com isso tem sido ótimo. Para mim, isso faz é fácil acreditar que ficaríamos bem. “

Wiesdal, que era assistente no Miami Heat quando James, Dwyane Wade, Chris Bosh and Co. os levaram a quatro finais consecutivas da NBA e dois campeonatos, disse que o jogador de 36 anos continuará a superar as adversidades.

“A única coisa sobre LeBron é que não gosto de falar em nome dele, mas ele não vai se permitir isso [negative] coisas, e nem nós “, disse Fizdale. Bron vê tudo isso apenas como seu novo desafio. Depois de todos esses anos, ele não foi incomodado por nada disso. Ele não é culpado, não está reclamando, não está apontando o dedo. Ele encontrará soluções. “

James já descreveu esta temporada como o maior desafio de sua carreira e disse que o Lakers precisará se sentir confortável e desconfortável para superar seus desafios.

novo companheiro de equipe Russell Westbrook, que manchou seus 22 pontos e assistiu com sete viradas contra o Suns, parecia confiante de que L.A. estaria em uma posição melhor para o que já passou.

“Estou muito otimista”, disse Westbrook. “Já passamos por muita coisa como equipe e ainda estamos passando por isso como uma unidade. E a melhor parte, para mim, são, até agora, todos os altos e baixos. É a temporada da NBA. a parte mais importante é que permaneçamos juntos. Nunca xingamos. Não entre em pânico. Nunca ceda ao que as pessoas de fora da nossa equipe estão dizendo. Apenas certifique-se de ficar juntos e encontrar maneiras de permanecer juntos apesar de tudo. ”

Estes são tempos difíceis para o Lakers. Taleen Horton Tucker Ele acertou 1 em 13 depois de perder três partidas devido ao COVID-19, e James disse que foi “ótimo ter outro corpo de volta”, independentemente de sua porcentagem de retorno.

No entanto, ainda faltam 50 jogos na temporada regular. Tempo de sobra para encontrar um ritmo, contanto que o Lakers não solte a corda.

“Obviamente, este foi o negócio de Brune”, disse Wiesdal. “Os homens olham para Bron como um líder, mas ele e Frank eram nada menos que incríveis do ponto de vista de pregar a paciência, mas também de responsabilizar as pessoas. É fácil ser paciente e ignorar as besteiras. E agir como se as coisas fossem simplesmente ótimo. Mas não é, e eles não agem como tal. Eles convidam as pessoas para sair. Nós lidamos com coisas que precisamos limpar, e esses dois estão realmente no topo disso. “