NHL Backtracks das Olimpíadas de Pequim, citando Covid Surge

mundo moderno Aumento repentino em Covid-19 NHL quarta-feira a Voltando atrás das Olimpíadas de Pequim, removendo os melhores jogadores de hóquei do mundo de um esporte de exibição.

De 6 a 22 de fevereiro, a National Hockey League deu uma pausa no trabalho para enviar seus melhores jogadores a Pequim, mas o surto da Covid na América do Norte interrompeu o esporte.

Cinquenta jogos da NHL já foram adiados, e o comissário Gary Pittman disse que enviar jogadores a Pequim “não era mais viável”.

“Certamente apreciamos e apreciamos os esforços do Comitê Olímpico Internacional, da Federação Internacional de Hóquei no Gelo e do Comitê Organizador de Pequim para hospedar os jogadores da NHL, mas as atuais circunstâncias tornaram impossível para nós seguir em frente, apesar dos esforços de todos”. Bateman disse em um comunicado. “Estamos ansiosos para a participação olímpica em 2026”, acrescentou.

Um intervalo olímpico pré-agendado provavelmente dará aos fabricantes de mesas da NHL um espaço valioso no calendário dos jogos adiados.

“Até muito recentemente, parecia que estávamos em um caminho claro para ir para Pequim”, disse Don Fehr, CEO da NHLPA. Ele disse em um comunicado. “Infelizmente, a Covid-19 interveio, forçando dezenas de jogos a serem adiados apenas este mês.”

“Não importa o quanto desejemos que isso não aconteça, precisamos aproveitar o período olímpico para reagendar esses jogos”, disse Fehr.

Ele continuou: “Claro, jogadores e fãs de hóquei estão muito decepcionados. Mas jogar uma temporada completa de 82 jogos este ano, o que a pandemia nos impediu de fazer desde a temporada 2018-2019, é muito importante. Esperamos que os jogadores da NHL retornem para as Olimpíadas no ano de 2026. ”

Amadores e jogadores profissionais fora da NHL provavelmente terão listas de ações.

Estados Unidos, Canadá, Alemanha e China O Comitê Olímpico Russo, a República Tcheca, Suíça, Dinamarca, Finlândia, Suécia, Eslováquia e Letônia são as 12 equipes que competem pelo ouro no hóquei masculino em Pequim.

Presidente e Secretário Geral do Comitê Olímpico Canadense David Shoemaker disse quarta-feira Há um “pool de talentos extraordinariamente profundo no hóquei canadense” e se comprometeu a formar uma equipe competitiva na esperança de conquistar a quarta medalha consecutiva do Canadá no hóquei masculino.

A American Hockey League, órgão regulador nacional do esporte, disse que uma lista será compilada em meados de janeiro.

“Embora estejamos desapontados, certamente respeitamos a decisão da NHL e da NHLPA”, disse a American Hockey Association.

Formar uma equipe com os melhores atletas profissionais sempre foi uma proposta difícil para os organizadores do hóquei olímpico, já que as principais ligas mundiais acontecem na época dos Jogos de Inverno.

Só em 1998, em Nagano, os profissionais conseguiram seu gelo olímpico pela primeira vez e os melhores jogadores de hóquei do mundo se reuniram em 2002 (Salt Lake City), 2006 (Torino), 2010 (Vancouver) e 2014 ( Sochi) graças ao cronograma complexo e lida com várias partes interessadas internacionais.

Esses obstáculos levaram a NHL a pular os jogos de 2018 em Pyeongchang, Mas todas as partes chegaram a um novo acordo Mandar o melhor jogador do mundo para Pequim. Este último acordo incluía uma opção para a NHL recuar se as circunstâncias, como a pandemia, o justificassem.

A equipe dos EUA não é a equipe da NHL em 2018 Uma mistura de estrelas universitárias, juniores leaguers e profissionais que jogam em ligas estrangeiras.

Harvard University Ryan Donato, agora centre com Seattle KrakenE Ele marcou cinco gols para a equipe dos EUAQue alcançou as quartas de final das Olimpíadas de 2018 antes de ser Foi eliminado no filme de pênaltis da República Tcheca.

A equipe dos EUA abrirá o jogo olímpico masculino em 10 de fevereiro contra o país anfitrião China às 8:10 AM EST. Em seguida, os americanos jogam mais duas partidas do grupo contra eles Canadá 23:10 EST do dia 11 de fevereiro e Alemanha às 8:10 AM EDT em 13 de fevereiro.

Os Jogos Olímpicos são transmitidos em Estados Unidos na NBC. A NBC é propriedade da NBCUniversal, a empresa-mãe da NBC News.

“Nós entendemos a decisão, mas as Olimpíadas continuam sendo o maior torneio de hóquei do mundo, independentemente de os jogadores serem da NHL ou de outras ligas de elite ao redor do mundo”, disse um representante da NBC Sports na quarta-feira.

“Estamos confiantes de que os fãs de hóquei e os espectadores das Olimpíadas apreciarão mais uma vez o estilo único de jogo que ocorre apenas uma vez a cada quatro anos quando os atletas competem por seus países nos Jogos Olímpicos.”