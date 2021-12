Lucas: Appalachian Saint Quick Reflexes

Por Adam Lucas

1. Carolina teve o que precisava em uma vitória pré-natal de 70-50 sobre o Appalachian State. Os Tar Heels não eram ótimos, mas eram bons e todos podem ir para casa no Natal com a sensação de que fizeram algo simples para ajudar a vencer.

2. Entre as propriedades vencedoras: Tar Heels fez um trabalho muito melhor nas tabelas do que em Las Vegas. Depois de levar 44-26 rebotes para o Kentucky – o pior déficit de rebotes no Tar Heel desde 2009 – Carolina estava mais ativa tanto ofensivamente quanto defensivamente. Recursos: Brady Manic , que recebeu seis rebotes no primeiro tempo, incluindo dois no final do ataque, e terminou com 11 pontos e 11 rebotes para marcar seu primeiro UNC duplo. Armando Bacot Ele conseguiu seu duplo habitual (16 pontos e 10 rebotes). Carolina teve mais vantagem ao longo da partida e terminou a partida por 47-33 no placar.

3. Uma noite de encorajamento para Kerwin Walton . O segundo tempo não jogou no primeiro tempo, mas entrou 15:39 pela esquerda no segundo tempo. Tar Heels fez seu jogo em quadra logo após sua entrada, mas perdeu um chute relativamente aberto. Dois minutos depois, ele acionou um ponteiro triplo e, logo em seguida, tocou em outro. Walton teve um mês difícil e foi uma jogada inteligente antes disso Hubert Davis Para dar a ele algum tempo de jogo prolongado para tentar colocá-lo de volta nos trilhos conforme o jogo em equipe se aproxima. Walton marcou seis pontos em 16 minutos e como prova de sua atividade, ele teve quatro rebotes – o equivalente aos cinco jogos anteriores combinados.

4 Reg Davis Ele foi o guardião que fez a diferença no calcanhar de alcatrão. Davis controlou totalmente o ritmo do segundo tempo, quando Carolina foi ampliando a vantagem, e caiu para os jumpers quando não estava convertendo passes. O estudante do segundo ano terminou com 15 pontos em um chute de 7 para 10, e em uma noite ele deu uma cambalhota demais, ele só teve uma falta em dois passes.

5. SOBRE ESTES METODOLOGIA: Havia muitos deles. Carolina tossiu 15 vezes em uma partida que não foi muito louca. Felizmente, o aplicativo os transformou em apenas 13 pontos. Os oponentes da conferência se beneficiariam mais com esse tipo de negligência com a bola.

6. Não foi uma grande noite Amor caleb Nesta seção, quem não considerou o andamento do jogo como era recentemente. O amor estava lutando contra problemas graves algumas noites e também fez seis viradas. Uma nota um pouco preocupante: Loew está agora com 16 rodadas em seus últimos quatro jogos. Mas a boa notícia é que ele também ganhou cinco assistências, o que corresponde ao seu total nos três jogos anteriores somados. Ele parecia estar bem ciente de como envolver outras pessoas, às vezes até pular passes para tentar encontrar um companheiro de equipe aberto.

7. A rotação de Carolina continua evoluindo. Anthony Harris Entrei na partida com apenas três minutos de competição e Justin McCoy Ele também teve alguns minutos na primeira metade. Em seguida, a escalação inicial para o segundo tempo foi alterada para incluir Manek em vez de Dawson Garcia E enquanto Harris foi o primeiro novamente, Walton foi o segundo. Além de Manek e Garcia não serem titular, não parece que alguém ganhou minutos totalmente garantidos em uma conferência.

8. O Tar Heels compartilhou a bola de forma muito eficaz no primeiro tempo. Eles fizeram dez assistências em 13 gols de campo, quatro dos quais foram cortesia de Amor caleb . Eles completaram 17 assistências em 29 gols de campo.

9. Carolina disparou melhor de fora na terça-feira do que recentemente. O Tar Heels entrou em jogo com apenas 13 a 52 gols em uma faixa de três pontos nas últimas três partidas. Mas eles acertaram sete de 16 contra os Mountaineers, incluindo dois Waltons e dois Lovers. O outro lado é que o aplicativo foi horrível do oceano, marcando 4 em 29 de três, eliminando qualquer chance de os visitantes fazerem uma corrida no segundo tempo.

10. Lembre-se de que, apesar da derrota decepcionante para o Kentucky, a Carolina agora tem nove vitórias no Natal – a maior desde uma equipe de 2017-2018. Esta não é uma equipe perfeita e ele ainda tem muito o que trabalhar nas próximas semanas e meses. Mas também ainda é uma equipe que vai causar impacto no campeonato e ainda nem chegou perto do teto.

11. Se você ainda está procurando um presente de fim de ano de última hora, há ingressos de nível inferior disponíveis para alguns jogos ACC. Você pode compre online Através da bilheteria para escolher seus assentos.