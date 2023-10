Kris Jenner aproveita o jantar com sua ‘garota’ Mariah Carey enquanto tenta ‘convencer’ a cantora pop de que é época de Natal com um vídeo engraçado de Mariah se transformando de bruxa malvada em Papai Noel

Kris Jenner provou que é a melhor amiga da cantora pop Mariah Carey.

A famosa mãe, de 67 anos, acessou sua conta do Instagram no sábado para compartilhar uma selfie deslumbrante com o hitmaker “Fantasy”, de 54 anos, e revelou que os dois curtiram uma noitada juntos.

“Jantar com minha garota @mariahcarey tentando convencê-la de que ‘já estava na hora’ !!!!!”, Chris legendou a foto deslumbrante, adicionando um emoji de Papai Noel para apontar o fato de que o Natal está chegando.

Com Mariah sendo a rainha não oficial da temporada de festas como o gênio por trás de “All I Want For Christmas Is You”, o apelo de Chris à cantora para iniciar a temporada incluiu um vídeo hilário.

Nele, Maria se veste de bruxa malvada e gargalha alegremente antes de se transformar magicamente em uma deusa do Natal, completa com um macacão de veludo vermelho enfeitado com pele.

O clipe, que começa em lindo preto e branco para a parte de Halloween antes de mudar para colorido para a parte de Natal, se tornou um grande sucesso.

Enquanto isso, Mariah acessou sua história no Instagram para repassar a conta de Chris no Instagram, circulando “Já era hora!!!!!” A legenda dizia: “Ainda não!”

As lindas moças tiveram um relacionamento próximo por algum tempo.

Em julho de 2022, as amigas se reuniram no desfile da Dolce & Gabbana Alta Moda e Kris compartilhou algumas fotos da ocasião em suas redes sociais.

“Eu e Mariah… voltamos como bebês com chupeta”, escreveu ela ao lado das fotos, com Mariah legendando: “Mantenha as fantasias quentes como fiiiire ​​xoxo”.

As fotos mostram Chris em um luxuoso vestido branco, enquanto Mariah é vista usando um elegante manto listrado preto com uma tiara.

Na segunda foto, Stefano Gabbana, cofundador da Dolce & Gabbana, se junta à dupla.

A filha de Kris, Khloe Kardashian, não conseguiu conter sua empolgação, escrevendo três comentários separados: “Queen”, “Ok, é isso” e “Você está bem?” Eu não sou.’

Perversamente bom: com Mariah sendo a rainha não oficial da temporada de férias como o gênio por trás de ‘All I Want For Christmas Is You’, o incentivo de Chris à cantora para iniciar a temporada incluiu um vídeo hilário

Transformação: Nele, Maria se veste de bruxa malvada e ri alegremente antes de se transformar magicamente em uma Deusa do Natal, completa com um macacão de veludo vermelho enfeitado com pele.

Quase na hora! O clipe, que começa em preto e branco lindo para a parte de Halloween antes de mudar para colorido para a parte de Natal, se tornou um grande sucesso

Red Velvet Delight: Mariah parecia estar em seu elemento na parte de Natal do vídeo