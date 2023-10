“Live from Daryl’s House” de Daryl Hall retorna após um hiato de cinco anos

“Live from Daryl’s House”, o show de performance musical vencedor do Webby Award apresentado por Daryl Hall, membro do Hall da Fama do Rock and Roll, retorna à web após um hiato de cinco anos na produção. O programa de longa duração será visto em um canal dedicado no YouTube a partir de quarta-feira (1º de novembro) com um episódio apresentando o cantor e compositor Glenn Tilbrook.

Novos episódios de “LFDH” serão lançados semanalmente, com Tilbrook seguido pelo vocalista e guitarrista da banda Blackberry Smoke, Charlie Starr (8 de novembro); o guitarrista do King Crimson e produtor solo de Daryl Hall, Robert Fripp (foto acima com Hall, 15 de novembro); Os cantores e compositores Andy Grammer (22 de novembro), Lisa Loeb (29 de novembro) e o pioneiro britânico do synthpop Howard Jones (6 de dezembro).

O show tem produção executiva de Hall e do gerente de longa data Jonathan Wolfson da Good Cop Bad Cop Productions.

“Live from Daryl’s House” estreou em 15 de novembro de 2007, e 90 episódios foram filmados, incluindo os seis finais.

“Era a ideia de que eu usaria a Internet para entretenimento, o que nunca havia sido feito antes”, explica Hall sobre o programa – que ele lançou com seu próprio dinheiro – na estreia desta temporada. “É difícil de acreditar, mas não houve nada parecido. Muita coisa mudou desde então. Fui uma espécie de pioneiro.”

“Estou incrivelmente animado com a nova temporada”, ele continua. “Adoro todos os hóspedes que reservamos e acho que fomos a lugares musicais onde nunca tínhamos estado antes.”

Wolfson acrescentou: “Tendo feito parte desta série com Darryl desde o seu início, não poderia estar mais orgulhoso de quantos artistas incríveis apareceram nesta série musical muito especial. que os fãs esperam.”

Após um acordo com o BMG para co-financiar a produção, os episódios finais de “Live from Daryl’s House” foram filmados em 2018, com os dois episódios finais transmitidos em outubro de 2020, apresentando Tommy Shaw do Styx e o cantor do Vintage Trouble, Ty Taylor.

Ele ganhou o Webby Award em 2010 de Melhor Programa de Variedades entre 10.000 inscrições e, em seguida, recebeu o O Music Award da MTV.

As primeiras temporadas apresentaram uma mistura eclética de lendas e novatos, de Chromeo, Fitz & the Tantrums, Minus the Bear, Aloe Black e KT Tunstall a Smokey Robinson, Ray Manzarek dos Doors, Robby Krieger, Nick Lowe, Cheap Trick, e Wyclef. Gene, Aaron Neville, Billy Gibbons, Booker T. Jones e Kenny Loggins. Um segmento com o colega soulman da Filadélfia, Todd Rundgren, se transformou em uma turnê, que chega ao Los Angeles Pantages Theatre em 6 de novembro. Todos os shows desde que Hall abriu o Daryl’s House Restaurant and Music Club no Halloween de 2014, em Pawling, Nova York, foram filmados lá.

Wolfson credita o ressurgimento da popularidade do programa à carreira de Hall na última década, apresentando-o a novos artistas e públicos que ele talvez não tivesse alcançado antes.