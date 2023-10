Lily Allen foi vista pela primeira vez desde que seu marido David Harbour deixou de segui-lo no Instagram em meio a alegações de que eles estão “vivendo vidas separadas”

Lily Allen foi vista pela primeira vez desde que deixou de seguir seu marido David Harbour no Instagram em meio a alegações de que eles estão “vivendo vidas separadas”.

A cantora de 38 anos, vestindo jaqueta e jeans, foi fotografada caminhando com sua filha Marnie na cidade de Nova York no domingo.

No início desta semana, Lily confundiu os fãs quando deixou de seguir a estrela de Stranger Things, 48, na plataforma de mídia social.

Lily, que ainda usava sua aliança de casamento durante o passeio, teria “mal visto” o marido nos últimos três meses.

Lily carregava uma sacola verde e uma garrafa de vinho fechada. Presumivelmente, é para outra pessoa, já que ela é conhecida por ser abstêmia.

David ainda segue Lily no palco e é possível que o repentino desdém da cantora seja acidental.

Uma fonte disse recentemente o sol: “Lily e David mal estão juntos há três meses e vivem vidas separadas.”

Eles acrescentaram: “Quando ela estava em Londres para The Pillowman, David foi visto em um show em julho, antes de Lily sair sozinha.

“No seu tempo livre, Lily estava com os amigos em Londres ou com os filhos. Quando ela voltou com eles para os Estados Unidos, não havia sinal de David.

Para aumentar a confusão, uma semana antes de Lily deixar de segui-la, o casal comemorou seu terceiro aniversário de casamento.

Lily compartilhou uma foto do dia de seu casamento no Instagram – que ainda está em sua grade.

Ela comentou a foto dizendo: “3 anos com esse homem, a segunda melhor decisão que já tomei”. O primeiro foi aquele vestido.

Lily parecia radiante em um vestido Dior branco inspirado nos anos 1960, com um véu de noiva combinando que caía nas costas de duas camadas e saltos de camurça preta.

A cerimônia simples foi realizada pelo imitador de Elvis Presley e coproprietário da igreja, Brendan Paul.

Os dois se uniram pela primeira vez em janeiro de 2019, quando compareceram juntos ao BAFTA Tea Party.

Em novembro do mesmo ano, a estrela de Somewhere Only We Know foi fotografada usando um anel de noivado.

Desde que se casou em setembro de 2020, durante a primeira onda do COVID-19, Harbour assumiu o papel de padrasto das filhas de Allen: Ethel, 11, e Marnie, 10.

“Estou namorando três mulheres que têm opiniões muito diferentes das minhas em momentos diferentes”, brincou o ator na época.

Ele então assumiu um tom mais sério quando discutiu como “assumir esse tipo de compromisso” com as meninas era “um grande negócio para mim”.

“E isso faz você se sentir um pouco como um homem, para ser honesto”, acrescentou a estrela de Stranger Things. Eu me sinto um pouco adulta.

Lily já havia creditado à pandemia de Covid a ajuda em seu relacionamento com David.

Falando no podcast de Alan Carr sobre bloqueio, ela admitiu: “A pandemia mudou completamente o curso da minha vida”.

O casal, que se casou em Las Vegas em setembro de 2020, namorava há apenas cerca de seis meses quando a pandemia começou.

“Quando a pandemia aconteceu, meu agora marido e eu estávamos nos estágios iniciais de nosso relacionamento, e foi apenas porque ele morava em Nova York e você sabe que eles estavam começando a fechar as coisas”, explicou Lily.

Estávamos juntos há cerca de seis meses, mas definitivamente não estávamos a ponto de dizer “vamos morar juntos”.

“Obviamente eu tenho filhos, mas por causa da pandemia eu pensei, ‘Ele não pode ficar sentado sozinho em um apartamento por muito tempo, quero dizer, quanto tempo isso vai durar?’

O ator morava em Nova York e Lily o ofereceu para ir morar com ela e seus dois filhos como um período experimental.

Eu disse a ele: “Pegue um avião, venha aqui” e disse às crianças: “Esse é o amigo da mamãe e não tem ninguém para ficar com ele, então vamos fazer com que ele fique conosco”. E moramos juntos por uns bons seis meses.

“Se não fossem aqueles seis meses que passamos vivenciando como seria viver juntos em família, nunca teríamos tido a oportunidade de vivenciar isso e eu nunca teria corrido o risco.” Movendo-se.

Alan brincou: “Graças a Deus pela Covid”, enquanto Lily brincou: “Sim, sinto muito por todas as pessoas que morreram, mas minha vida melhorou imensamente!”

Lily divide Ethel e Marnie com seu primeiro marido, Sam Cooper, com quem foi casada de 2011 a 2018.