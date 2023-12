Kendall Jenner e Bad Bunny supostamente se separaram depois de menos de um ano

televisão

Acabou para Kendall Jenner e Bad Bunny.

O casal desistiu depois de namorar por menos de um ano, fonte Ele disse às pessoas Domingo.

De dentro também Ele disse ao “Entertainment Tonight” Que os dois têm feito suas próprias coisas ultimamente e as coisas estão lentamente começando a desaparecer entre eles.

“Ambos sabiam que provavelmente não seria um relacionamento para sempre, e isso foi mutuamente compreendido desde o início”, acrescentou a fonte.

“Eles têm agendas muito ocupadas e sabem que ainda são jovens e têm muito que vivenciar individualmente antes de se estabelecerem.”

Representantes da modelo e do músico não responderam imediatamente aos pedidos de comentários do Page Six.

A notícia chega depois que a estrela de “Kardashians” foi vista em Aspen, Colorado, no sábado, sem o rapper porto-riquenho – nascido Benito Antonio Martinez Ocasio – ao seu lado.

Jenner sorriu com seus amigos Lauren Perez e David Walzer enquanto se preparava para o inverno com um casaco de pele enorme amarrado na cintura.

Uma fonte disse à People Sunday que os dois não são mais um casal. Localizador de celebridades / Mega

Eles geraram rumores de namoro pela primeira vez em fevereiro. JC Fotos

A personalidade do reality show, de 28 anos, e o hitmaker “Where She Goes”, de 29, foram vistos juntos pela última vez em público em um café da manhã em Beverly Hills, Califórnia, em 29 de outubro, de acordo com as fotos. Obtido pelo TMZ.

Antes disso, o ex-casal saiu para uma festa “Saturday Night Live” no L’Avenue, em Nova York, depois que Bad Bunny apresentou e se apresentou durante o episódio de 21 de outubro.

No entanto, Jenner gerou rumores divididos em meados de novembro, quando compartilhou uma mensagem enigmática no Instagram.

“O que foi feito para mim simplesmente me encontrará”, escreveu ela na época ao lado de uma foto de um pôr do sol.

A estrela dos Kardashians gerou especulações sobre sua separação em novembro com uma citação enigmática: “Tudo o que for destinado a mim simplesmente me encontrará”. Getty Images para Gucci

A dupla, que gerou rumores de namoro em fevereiro, tem sido notoriamente reservada sobre seu relacionamento – com Bad Bunny dizendo à Vanity Fair em outubro que ele não deve nenhuma explicação ao público sobre sua vida pessoal.

“Eles não sabem como você se sente, não sabem como você vive, não sabem de nada e eu realmente não quero que eles saibam”, disse o rapper de “Moscow Mule”.

“Não estou realmente interessado em explicar nada porque não estou comprometido em explicar nada a ninguém.”

