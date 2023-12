Declarando o vencedor e as terríveis consequências

A 7ª temporada de Bigg Boss Telugu foi concluída com Pallavi Prashanth e Amardeep declarando os vencedores como vice-campeões. Mas as consequências deste anúncio levaram a confrontos inesperados e ao caos fora do Annapurna Studios.

Do lado de fora do Annapurna Studios, onde aconteceu o set de Bigg Boss, os fãs discutiram os comentários depreciativos anteriores de Amardeep sobre Prashanth durante as primeiras semanas dentro da casa. Enquanto esperavam o anúncio do vencedor, essas discussões geraram confrontos em grande escala fora do Annapurna Studios, resultando em danos a vários carros.

Os fãs atiraram pedras e se envolveram em confrontos físicos, danificando veículos, incluindo o Ford de Amar, o novo SUV não registrado de Ashwini e o carro de Jeethu Royal. Até o ônibus RTC foi danificado pelos fãs. Alguns fãs perseguiram o carro de Amardeep, danificaram seus óculos e usaram linguagem abusiva contra sua mãe e esposa, que estavam sentadas dentro do carro.

Medidas de segurança adicionais ou o uso de saídas traseiras para os pilotos podem ter sido consideradas para evitar estes incidentes.

Alguns afirmam que os fãs de Pallavi Prashanth estão por trás de todo esse caos; Outros condenam o mesmo. Testemunhas afirmam que alguns fãs entusiasmados e jovens que vieram ao local para ver as celebridades estão por trás disso.

Seja como for, o público não deve levar este espetáculo a sério, é apenas um jogo.