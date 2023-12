Demi Lovato está noiva do músico Gots após um ano de namoro

música

Parabéns para Demi Lovato!

A cantora de “Sorry Not Sorry” está noiva do músico Gotts após um ano de namoro, a Page Six pode confirmar.

Gotts (nome verdadeiro: Jordan Lotus) pediu Lovato em casamento no sábado em Los Angeles com um enorme solitário de diamante em forma de pêra feito sob medida. Material Bom anel de noivado.

Os pombinhos – ambos vestidos de preto – pareciam mais felizes do que nunca em sua simples sessão de noivado, enquanto se entreolhavam com adoração enquanto o fotógrafo tirava suas fotos.

O cenário simples, mas romântico, apresentava uma cortina preta com pétalas de rosa e velas no chão.

E depois da sugestão de que Pessoas descritas como “pessoais e íntimas” Uma fonte disse ao Page Six que Gotts surpreendeu Lovato ao levá-la ao Craig’s Restaurant em West Hollywood, Califórnia, onde sua família e amigos próximos se juntaram a eles.

Demi Lovato e Gots estão noivos. Angelo Críticos/SplashNews.com

“Ainda estou sem palavras. A noite passada foi a melhor noite da minha vida e não posso acreditar que vou me casar com o amor da minha vida @jutesmusic ..” Lovato, 31, disse: ele escreveu mais tarde no Instagram.

“Querido, estou tão animado para me casar com você. Cada dia que passei com você foi um sonho que se tornou realidade e mal posso esperar para amar e cuidar de você para sempre. E um brinde ao resto de nossas vidas. Amo você, baby 🥰 .”

Juta, 32, Ecoe esses sentimentos Ele escreveu em sua postagem: “Ontem pedi à minha melhor amiga em casamento e ela disse que sim. Não consigo imaginar minha vida sem você e graças a Deus agora nunca precisarei. Eu te amo muito @ddlovato 🖤.”

O músico propôs um enorme diamante em forma de pêra. Angelo Críticos/SplashNews.com

Lovato e Gotts estão romanticamente ligados desde agosto de 2022, quase dois anos depois que a ex-aluna de “Camp Rock” (que usa pronomes ela/eles) terminou seu primeiro noivado com o ator Max Ehrich.

Eles fizeram sua estreia no tapete vermelho como casal na festa pré-Grammy de Clive Davis no Beverly Hilton Hotel em Beverly Hills, Califórnia, em fevereiro.

Agora, mais de um ano depois, os dois não param de se emocionar. Gott recentemente ficou maravilhado com Lovato na comemoração de seu 31º aniversário em 20 de agosto.

Os dois estão romanticamente ligados desde agosto de 2022. WireImage

“Feliz aniversário para meu melhor amigo. Você é claramente a pessoa mais linda e talentosa que já fez isso. Mas o mais importante, você é tão estranho e me faz chorar de tanto rir.” Um carrossel de fotos e vídeos repleto de PDAs via Instagram na época.

“Seu coração mudou vidas em todo o planeta… especialmente alguns dos caras de uma fazenda no Canadá que participaram de sua sessão há mais de um ano. “Eu não sabia que existia a pessoa perfeita até conhecer você.” ele continuou. “Mas agora que você faz isso, vou passar o resto da minha vida protegendo você e fazendo tudo que posso para arrancar outro sorriso e uma risada de você. “Eu não poderia estar mais orgulhoso de chamar você de meu bebê.”

Gotts chamou Lovato de sua “melhor amiga” em uma postagem nas redes sociais comemorando seu aniversário em agosto. Instagram

“Eu não poderia estar mais orgulhoso de chamar você de meu bebê”, acrescentou. Demi Lovato/Instagram

Antes do noivado, Lovato recentemente falou sobre seu relacionamento com Gotts quando ela tinha 7 anos. Convidado no “The Jennifer Hudson Show” Avance este mês.

A ex-aluna do Disney Channel disse à apresentadora Jennifer Hudson que conheceu seu atual noivo em um estúdio de gravação quando estava trabalhando em seu álbum de 2022, “Holy Fv-k”. O músico alternativo a ajudou a escrever algumas das músicas que apareceram em seu oitavo álbum de estúdio, incluindo “Substance”.

“Trabalhamos bem juntos e também estamos muito apaixonados”, compartilhou Lovato. “É incrível encontrar alguém com quem rir e fazer música. É muito especial.”

