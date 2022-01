Kanye West traz o fotógrafo para um encontro com Julia Fox

pelo menos foi Deixe a máscara em casa.

A Page Six soube que Kanye West estava levando seu fotógrafo com ele em encontros com Julia Fox em Miami e Nova York. Mas fontes dizem que o filme do fotógrafo amador faz parte de um projeto potencialmente maior na vida de West.

Rapper agora Conhecido como “Ye” E a estrela de “Uncut Gems” Assisti ‘Slave Play’ juntos na terça À noite, várias fontes nos disseram que West também trouxe seu próprio fotógrafo para o show da Broadway.

West e Fox também visitaram o dramaturgo Jeremy O. Harris e o elenco.

Múltiplas fontes também disseram ao Page Six que West tinha um fotógrafo com ele quando recentemente Fox conheceu na Carbone em Miami. Fotos do marido apareceram no jantar íntimo no TMZ – Embora tenhamos ouvido West e Fox jantando em uma sala privada.

Mas outra fonte familiarizada com a situação disse que West decidiu há duas semanas criar um fotógrafo para acompanhá-lo para documentar sua vida, e as fotos podem ser usadas em um projeto futuro.

Kanye West documenta sua vida com um fotógrafo que o segue. GC. Imagens

A fonte de West disse: “Ele decidiu resolver o problema por conta própria. Ele tem uma vida incrível, ele conhece as pessoas mais loucas do planeta. Ele percebeu que talvez devesse ter um álbum sobre sua vida.”

West é o tema de uma próxima série de documentários, “jeen-yuhs: A Kanye Trilogy” Comprei no Netflix por $ 30 milhões. A série contém cenas nunca antes vistas que remontam a décadas.

No entanto, West não estava oficialmente envolvido no filme. Especulou-se que ele poderia aparecer no Festival de Sundance para a estréia do projeto, mas o Utah Film Festival acabou de acontecer se transformou em um evento virtual devido à última onda de COVID-19.

Kanye West e Fox assistiram a um show da Broadway durante a noite. TheImageDirect.com

De qualquer forma, o fotógrafo de West também está capturando o início de seu relacionamento com a Fox, ao que parece. Na terça-feira à noite no “Slave Play”, “Kanye definitivamente tem uma foto com ele”, disse uma fonte ao Page Six.

Ouvimos dizer que West e Fox “também saíram com Jeremy O. Harris e o elenco depois no maravilhoso August Wilson Lounge” no teatro, disse uma fonte. “Eles se separaram do palco depois de uma hora com o dramaturgo Harris.”

Harris recentemente Ele escreveu sobre o Ocidente em Entrevista, “Eu vi Deus enquanto assistia à última edição de Ye do ‘Culto de Domingo’.

A página seis relatou que West e Fox foram para Downtown Carbone depois de apresentar “Slave Play”, também De volta ao hotel do rapper.

Julia Fox foi vista com Kanye West em Miami e Nova York. KWJF / Fundo

Fontes disseram anteriormente sobre o novo casal: “Julia Wei está namorando. Os dois acabaram de sair de seus relacionamentos anteriores e ajudaram um ao outro a se recuperar muito”. A fonte acrescentou: “Eles têm uma espécie de espírito fraterno e é ótimo assistir”.

Outros são mais céticos em relação a seu vínculo. “Tudo para as câmeras”, disse outra fonte sarcástica ao Page Six.

Page Six relatou que a dupla também foi vista no restaurante de Makoto em Miami.

Ouvimos dizer que na noite de quarta-feira, West estará de volta a Miami. Fontes disseram que ele foi visto em Balenciaga, e também atingiu o ZZ’s Club na área de design. Assim como a Carbone, o lugar também é propriedade do Major Food Group.

Enquanto isso, ouvimos que Kim Kardashian do ex-West – que agora está namorando a estrela de “Saturday Night Live” Pete Davidson – acabou de passar a véspera de Ano Novo em casa com seus filhos. Várias fontes nos disseram que ela está “feliz e mudou”. “Ela sempre quer que Kanye seja feliz. Sua principal preocupação sempre foram as crianças”, disse uma fonte.

Pete Davidson e Kim Kardashian nas Bahamas. CPR / D.Sanchez / BACKGRID

Kardashian e Davidson foram vistos após o feriado Dirigido para as Bahamas De férias.

a Raposa Ela está se recuperando de seu decote Com o pai de seu filho Peter Artemyev.

Os representantes de West ainda não comentaram sobre seu relacionamento com a Fox.

Beyoncé também é famosa por ter um arquivo digital de sua vida, que culmina em sua vida Filme biográfico, “Life but a Dream” Que ela também co-dirigiu e produziu. West é mais conhecido por seus projetos de moda e performance além do hip-hop, mas ele ainda não fez seu próprio filme.