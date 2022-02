Kangana Ranaut convida o lançamento de Jangpai Kathyawadi aos cinemas: ‘Nunca esperei que a máfia do cinema estivesse à altura da ocasião’

O ator de Bollywood Kangana Ranaut foi ao Instagram Stories no sábado para parabenizar sua equipe Jangpai Kathyawadi Ela escreveu que nunca esperou que um “movimento da máfia surgisse à altura” e ajudasse os cinemas “no ventilador aqui”.

O post de Kangana dizia: “Fico feliz em ouvir o renascimento dos cinemas na indústria cinematográfica do sul com conjuntos recordes…! Ouça alguns pequenos passos sendo dados no cinturão indiano também… com um filme moderno centrado na mulher que tem um grande herói e diretor superstar.. Podem ser pequenos passos, mas não são triviais e seriam necessários para os cinemas de ventilação aqui..maravilhoso!!Eu nunca esperei que a máfia do cinema chegasse à ocasião e fizesse algo tão bom.. .se o fizessem, ficaríamos muito gratos… Esperamos pelo melhor.”

Kangana Ranaut compartilhou esta mensagem no Instagram

A menção de Kangana a filmes do sul refere-se a lançamentos recentes – filme Tamil Valimai estrelado por Ajith e filme Telugu Bheemla Nayak estrelado Pawan KalyanQue abriu fortemente nos estados do sul. Jangpai Kathyawadi campeonato Alia Bhatt Dirigido por Sanjay Leela Bhansali e exibido exclusivamente nos cinemas.

Kangana havia dito anteriormente que o filme Bhansali maior falha Foi a escolha de Bhatt. Ela compartilhou no Instagram: “Nesta sexta-feira, 200 coroas serão queimadas nas bilheterias … para papai (filme de papai da máfia) ki Bari (que gosta de manter um passaporte britânico) porque papai quer provar que romcom bimbo pode atuar. .. a maior falha do filme é a deturpação… Não é à toa que as telas vão para os filmes do sul e Hollywood… Bollywood está destinada a derrubar a máfia do cinema com o poder.”

Ela acrescentou: “Bollywood Mafia Baba Baba, que sozinho destruiu a cultura de trabalho na indústria cinematográfica, manipulou emocionalmente muitos diretores importantes e impôs suas produções medíocres em seu brilho cinematográfico, outro exemplo que seguirá logo após este lançamento. As pessoas precisam parar entretendo-o, nesta edição de sexta-feira, até o grande herói e o maior diretor são as novas vítimas de suas manipulações.”

Em breve você verá Kangana hospedando a série da web de realidade Lock Upp.