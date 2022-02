Apresentando seu quinto SNL, John Mulaney se junta ao muito ocupado clube Five Timers

Conan O’Brien, Tina Fey, Paul Rudd, John Mulaney, Candice Bergen, Steve Martin, Elliot Gold captura de tela : Sábado à noite ao vivo

Poderia John Mulaney sonhar em hospedar Sábado à noite ao vivo Pela quinta vez quando ele estava escrevendo piadas para quebrar Bill Hader no ar? Provavelmente não, como antes SNL O escritor se transformou em uma estrela de stand-up e Algum roedor em movimento entrei timidamente Sábado à noite ao vivoO Five Timers Club é exibido aos sábados.

Cinco vezes (ou mais) hospedando lendas como Steve Martin, Candice Bergen, Elliot Gould, Tina Fey e outros Five Timer Paul Rudd a acolheu (indignado que seu desenho festivo foi ridicularizado por Omicron), Mulaney garantiu a esses ícones do show business que ele também não entende por que está lá. Depois que Martin a aplaudiu de pé, “Meghan Mullally!” , Mulaney explicou a Bergen que ela deveria pedir a sua sobrinha rebelde ou “filho ruim em esportes” para enchê-la com o mais novo membro do clube. Gould, que interpretou o tolo vizinho do notório Mulani comédia de curta duraçãotambém afirmou que não se lembra de Mulaney, embora possa ter apenas impedido.

Com Fey lançando o coquetel de assinatura do clube, o The Five Timer Fizz (feito com bebidas exclusivas de muitos anfitriões e um misturador Tracy Morgan derivado de aquário), Mulaney aceitou timidamente o paletó bordado de Rudd como seu, porque Rud não conseguiu uma pausa . E orientando aqueles que podem sugerir que o que antes era um idiota de uma só vez saiu um pouco do caminho ao longo dos anos, Martin vem mastigando o lado errado de seu cachimbo imponente, pensando que deixar pessoas como Mulaney passarem pelas portas pode desvalorizar o conceito Five Timers um pouco.

Alguém disse ‘não é especial?’ ‘, exclamou Conan O’Brien a um sinal dele, como um estabelecimento noturno (virou podcaster, como O’Brien murmurou fracamente) para matar seu humilde ex-colega escritor. Fey se cansou de enfatizar que ela era uma escritora, mas Conan explodiu dizendo que ela também estava no elenco, para que ela pudesse pressioná-lo. Quanto a Mulaney, Conan acalmou sua inesperada Síndrome do Impostor de Cinco Tempos, observando que o livro em SNL Quem (embora “muito feio” para a TV como regra) é realmente a força por trás dessas vozes falsas de jaqueta de pelúcia. Mulaney mostrou seus verdadeiros poderes, então Conan exclamou: “Ao vivo, de Nova York, é sábado à noite!” Embora o gráfico tenha sido muito bem infundido no corpo do show. Tome isso, arrogante.