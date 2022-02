O príncipe William e Kate Middleton divulgaram um comunicado expressando sua solidariedade ao povo da Ucrânia

Príncipe William e Kate Middleton Eles mostraram seu apoio à Ucrânia e ao presidente Volodymyr Zelensky. E em um comunicado enviado via Twitter no sábado, O duque e a duquesa de Cambridge Ele elogiou a Ucrânia e seu líder diante dos ataques russos.

“Em outubro de 2020, tive a honra de conhecer o presidente Zelensky e a primeira-dama para descobrir sua esperança e otimismo sobre o futuro da Ucrânia. Hoje estamos com o presidente e todo o povo ucraniano enquanto lutam bravamente por esse futuro”, escreveu o tuíte. leitura. . De acordo com o The Independent, a mensagem de solidariedade enviada por membros da família real britânica veio poucas horas depois que Zelensky postou um vídeo nas redes sociais mostrando-se vagando pelas ruas de Kiev após uma noite de bombardeios de artilharia em diferentes partes da cidade, dizendo ao jornal The Independent. audiência “Estou aqui.”

Confira o post de Royal aqui:

Curiosamente, a mensagem também vem após uma declaração do príncipe Harry e Meghan Markle, que estão se afastando das responsabilidades reais, e criticaram a invasão dizendo que “apóiam o povo da Ucrânia”. De acordo com um representante da organização sem fins lucrativos do casal, Archewell, o ataque constituiu uma “violação do direito internacional e humanitário”, e a dupla incentivou os líderes mundiais a defender o país em apuros.

Enquanto isso, pelo terceiro dia consecutivo, soldados russos bombardearam cidades com artilharia e mísseis de cruzeiro. Enquanto as lutas de rua se intensificavam e os moradores ordenavam que buscassem asilo em Kiev, o presidente ucraniano declarou que a capital não havia caído. De acordo com o The Independent, o fluxo de refugiados continuou pela fronteira ocidental, com 100.000 chegando à Polônia em apenas dois dias.

