Josh Sawyer faria Pilares da Eternidade 3 se recebesse um orçamento do tamanho de Baldur’s Gate 3

A Obsidian Entertainment lançou Pillars of Eternity 2: Deadfire em maio de 2018 e não forneceu nenhuma notícia sobre outra sequência da série Pillars desde então. Agora, o diretor de design do estúdio, Josh Sawyer, disse que gostaria de desenvolver Pillars of Eternity 3 – desde que o jogo receba o mesmo orçamento que Baldur’s Gate 3.

Em uma entrevista em vídeo com Toque nas pistas Em relação ao aniversário de Pentiment, Sawyer disse que embora tenha adorado os dois primeiros jogos dos Pilares, ele adoraria fazer o Pilares 3 se não houvesse restrições de tempo ou orçamento. No entanto, o mesmo não foi dito para Pentecimento 2.

Pillars of Eternity foi amado pelos fãs de RPG, apesar de seu orçamento limitado.

“Acho que não farei Pentiment 2. Estou realmente me sentindo muito satisfeito com esse jogo. Não é como se eu nunca quisesse voltar a ele, mas acabei de voltar, então talvez deva esperar um pouco um pouco,” Sawyer disse.

“Acho que se fosse realmente um orçamento ilimitado, acho que tentaria Pilares 3 porque sei qual era o orçamento de Deadfire, que não era muito e ouvi de muitas pessoas qual é o orçamento de Baldur’s Gate 3, e Não vou falar de números, mas se conseguir esse orçamento com certeza farei os Pilares 3.”

Sawyer acrescentou que se ele fizesse Pilares 3, ele usaria uma estrutura de combate baseada em turnos.

Os pilares da eternidade ainda estão de pé

Pillars of Eternity 2: Deadfire foi financiado por meio de uma campanha de crowdfunding lançada na Fig em 2017 com o objetivo de arrecadar US$ 1,1 milhão, com US$ 2,25 milhões abertos para capital. A meta foi alcançada em menos de 23 horas, com os recursos aumentando para US$ 4,4 milhões ao final da campanha. Por outro lado, Baldur’s Gate 3, da Larian Studios, teve um orçamento de US$ 100 milhões. É a mesma quantia que qualquer grande filme de Hollywood.

Ambos os jogos são inspirados em RPGs isométricos da década de 1990, principalmente aqueles desenvolvidos pela Black Isle Studios, que foi a precursora do Obsidian.

Escrevemos sobre o Pillars of Eternity original: “Pilares da Eternidade incorpora quase tudo o que há de bom nas experiências de RPG da velha escola. E a qualidade de sua escrita e a atenção dada a cada pequeno detalhe de seu mundo é tal que às vezes parece Neil Gaiman está interpretando um mestre de masmorras aqui.” .Mais importante, Pillars of Eternity prepara o terreno para o que deveria se tornar uma série de RPG icônica por si só. parece uma série clássica. Jogos como esse são sempre sobre jornada, e certamente é. É uma viagem que vale a pena fazer.

Os fãs ficaram impressionados com os Pilares da Eternidade originais, mas a sequência, em particular, teve dificuldades nas paradas de vendas. No entanto, o universo continua vivo em Avowed, com lançamento previsto para 2024. Não é exatamente um RPG isométrico, mas servirá por enquanto.

Quanto ao Baldur’s Gate 3, ele continua a fazer grande sucesso tanto no PC quanto nos consoles, provando que os RPGs no PC podem encontrar um grande público. Para obter mais informações, consulte nossos guias Baldur’s Gate 3.

