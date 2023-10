OnePlus está lançando oficialmente seu primeiro telefone dobrável, o OnePlus Open de US$ 1.699

O OnePlus Open é o primeiro telefone dobrável da submarca OnePlus OnePlus. As pré-encomendas começam hoje por US$ 1.699 (€ 1.799/£ 1.599) antes de ficar disponível no varejo em 26 de outubro. Confira todas as ideias da minha colega Alison Johnson em nossa análise completa ou continue lendo para obter uma visão geral das especificações e recursos do dispositivo.

Embora o Open seja o primeiro da marca OnePlus, ele apresenta o dispositivo como um projeto colaborativo com a controladora Oppo, que lançou anteriormente os dispositivos dobráveis ​​Oppo Find N e Find N2 na China. Isso significa que o OnePlus Open é um telefone 3G dobrável e também será vendido como Oppo Find N3 no mercado doméstico da empresa. Mas o OnePlus está ansioso para confirmar a inclusão do OnePlus-y de um controle deslizante de alerta no dispositivo dobrável, que ele vê como Um dos diferenciais da marca.

Uma das especificações mais atraentes do Open é que ele foi testado para suportar um milhão de ciclos de dobramento, quase cinco vezes mais que seus principais concorrentes. Dobra de pixels E Samsung Galaxy Z Dobra 5, Anuncie. OnePlus diz que a dobradiça deve ser durável o suficiente para suportar abertura e fechamento 100 vezes por dia por mais de 10 anos, permitindo que o mecanismo funcione muito depois que o telefone parar de receber atualizações de software. (Está programado para receber quatro anos de atualizações de versão do Android e cinco anos de patches de segurança.)

Além de enfatizar a durabilidade, o OnePlus também apregoa o tamanho Open, que mede apenas 5,8 mm de espessura quando desdobrado e pesa menos de 239g ao optar pela versão preta com forro de couro vegano. (Há também uma versão verde com fundo de vidro que pesa um pouco mais, 245 gramas.) Não é tão fina quanto a versão mais fina e leve do Honor Magic V2, que tem 4,7 mm de espessura e pesa 231 gramas, nem é é tão fino. Como o Huawei Mate X3, que tem espessura de 5,3 mm. Mas o OnePlus Open tem isso Dispositivo Honor chega aos mercados globais Ele vem com suporte para redes 5G, além de aplicativos e serviços do Google, ao contrário do telefone Huawei. READ Legado de Hogwarts 6 meses depois: Alguém ainda está jogando?

A tela interna dobrável do OnePlus Open mede 7,82 polegadas, tem resolução de 2.440 x 2.268, taxa de atualização máxima de 120 Hz e brilho máximo de 2.800 nits. Ainda tem um vinco visível, mas o OnePlus diz que está usando um mecanismo dobrável em forma de lágrima para reduzir sua aparência. A tela usa uma camada de vidro ultrafino em sua construção para maior durabilidade, e todo o dispositivo possui classificação IPX4 de resistência a respingos. (Para referência, o Galaxy Z Fold 5 da Samsung tem uma classificação IPX8 mais durável, indicando proteção contra imersão completa.) A tela da Open Cover tem 6,31 polegadas, com a mesma taxa de atualização máxima de 120 Hz e brilho máximo de 2.800 nits e precisão de exibição. . 2484×1116.

Quanto ao software, o dispositivo roda OxygenOS 13.2, que é baseado no Android 13 e que o OnePlus forneceu com alguns ajustes para que funcione melhor no Open Display maior. Há uma barra de tarefas na parte inferior da tela para fornecer acesso rápido a arquivos, bem como a aplicativos favoritos e recentes e a capacidade de realizar multitarefas executando vários aplicativos lado a lado.

A solução do OnePlus para os problemas que alguns aplicativos podem ter ao tentar executar nas proporções mais incomuns de dispositivos dobráveis ​​é um recurso que ele chama de Open Canvas. Isso permite que você coloque cada um de seus aplicativos na tela de uma forma que tente mantê-los em uma proporção utilizável ao custo de perder alguma visibilidade, em vez de redimensioná-los e expandi-los correndo o risco de criar falhas.

Internamente, o telefone é alimentado por um processador Snapdragon 8 Gen 2 e vem com 16 GB de RAM e 512 GB de armazenamento interno. O OnePlus Open possui uma bateria de 4.805 mAh que pode carregar rapidamente até 67W. READ Preço do Google Pixel 5a 5G, recompensas da operadora e vazamento de vídeo promocional

Por fim, para as câmeras, o Open possui uma configuração de lente tripla da marca Hasselblad em sua parte traseira, composta por uma câmera principal de 48MP, uma câmera telefoto de 64MP com zoom ótico 3x e uma câmera ultra-grande angular de 48MP. Há suporte para gravação Dolby Vision HDR de até 4K a 30fps ou, se você não se importa com HDR, gravará em 4K a 60fps. As câmeras traseiras são unidas por um par de câmeras selfie suportadas por sensores de 20 e 32 MP que estão alojados em um par de entalhes perfurados.

Fotografia de John Porter/The Verge

