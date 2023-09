John Lynch apreciou o conselho de Bob Myers nas negociações do contrato de Nick Bosa – NBC Sports & California Bay Area

Negociar uma extensão do contrato de gravação de Nick Bosa não foi fácil para o gerente geral do 49ers, John Lynch, e para a diretoria.

O contrato de 44 dias do Jogador Defensivo do Ano da NFL expirou na quarta-feira e o astro da defesa colocou a caneta no papel na manhã de sexta-feira.

Depois que Bossa assinou oficialmente sua extensão recorde de cinco anos e US$ 170 milhões, Lynch se juntou KNBR 680 “Morph e Mack” Sexta-feira de manhã, onde discutiu a complexa operação. Questionado se houve momentos em que ele teve que controlar seus impulsos e não levar as coisas para o lado pessoal durante negociações frustrantes, Lynch admitiu que foi difícil, mas seguiu o conselho do ex-técnico do Golden State Warriors e amigo pessoal próximo, Bob Myers.

“Eu estaria mentindo se a natureza humana não interviesse”, disse Lynch. “Nick foi bem representado por um agente muito talentoso. Ele é durão e agressivo. Eu diria que estivemos aqui um dia, e isso está fora do âmbito de seu agente, mas uma pequena homenagem ao meu bom amigo Bob Myers: Houve um “quando chegamos a um beco sem saída”. Bob ligou e Parag Marath estava em meu escritório e me deu bons conselhos. Às vezes precisamos de uma perspectiva externa e acho que isso nos fez continuar.

“Havia muita gente lá e não quero subestimar o interior [discussions], muita gente tem trabalhado nisso… mas eu agradeço muito, você precisa de amigos quando está sofrendo. Pensei nisso ontem à noite, num momento em que estávamos ambos muito frustrados, Bob ligou e teve um ponto de vista muito bom.

Lynch indicou que o impasse ocorrido nas 24 horas anteriores ao acordo estava relacionado com a linguagem do contrato, e não com os números finais, mas as duas partes conseguiram ultrapassar o obstáculo e chegar a um acordo.

“Idioma nas últimas 24 horas”, revelou Lynch. “Você faz essas coisas e está tudo bem… Tudo vaza hoje em dia, eu acho – eu não faço sombras – mas o que quer que tenha acontecido, vazou e você ainda tem que revisar a linguagem. Em uma década de história como isso, haverá alguma análise de tudo isso. Houve um pequeno atraso no final disso. Antes disso, era apenas tudo. Eles seriam inclusivos e nós seríamos inclusivos. “

Se há alguém que sabe alguma coisa sobre negociação de contratos lucrativos, é Myers, que fez acordos com Steve Curry, Kevin Durant, Klay Thompson, Draymond Green e muitos outros ao longo de suas 11 temporadas como gerente geral do Warriors.

Depois de deixar seu cargo no Golden State em maio, parece que Myers ainda pode desempenhar um papel ajudando a manter as maiores estrelas afastadas nos próximos anos.

Baixe e acompanhe o Podcast 49ers Talk