Coco Gauff x Aryna Sabalenka: como assistir à final do Aberto Feminino dos EUA enquanto as americanas buscam a glória em casa

Coco Gauff terá como objetivo ganhar seu primeiro título de Grand Slam no sábado, diante do que provavelmente será uma torcida barulhenta.





CNN

–



E então havia dois.

Depois de duas semanas de emoção, são as mulheres Aberto dos EUA O sorteio termina no sábado com a tão esperada final entre os favoritos da casa Coco Jove E a número 2 do mundo, Aryna Sabalenka.

Ambas as jogadoras produziram um tênis impressionante a caminho da final e embora Sabalenka vá para a partida como favorita Jove Ela estará confiante de que poderá superar o obstáculo final de uma multidão partidária no Estádio Arthur Ashe.

O evento para o título do Grand Slam desta temporada começa às 16h ET. Os espectadores nos EUA podem assistir a toda a ação na ESPN.

O primeiro campeonato importante de Gauff?



A última vez que Gauff e Sabalenka se enfrentaram nas quartas de final de Indian Wells, em março passado, o bielorrusso venceu facilmente por 6-4 e 6-0. No entanto, a final de sábado deverá ser uma disputa muito diferente, com Gauff a melhorar rapidamente nos seis meses desde a derrota.

O jovem de 19 anos ganhou três títulos WTA nesta temporada, incluindo um. O maior de sua carreira está em Cincinnati Pouco antes do Aberto dos Estados Unidos, ela venceu 17 das últimas 18 partidas. Ela é a mulher americana mais jovem a chegar à final do Aberto dos Estados Unidos desde Serena Williams, de 17 anos, em 1999.

“Serena é Serena. Ela é a cabra. Espero que ela faça metade do que eu fiz”, disse Gauff, segundo a WTA.

Esta seria a segunda final de Grand Slam da carreira de Gauff depois de chegar à final do Aberto da França em 2022, onde foi rapidamente derrotada por Iga Świątek.

Sarah Steer / Imagens Getty Coco Gauff venceu Karolína Muchová para chegar à final do Aberto dos Estados Unidos.

Mas depois da vitória na semifinal sobre Karolina Mutova por 6-4 e 7-5, Gauff falou de uma melhora em sua mentalidade, passando de alguém com síndrome do impostor para agora acreditar que poderia competir com os melhores jogadores do mundo.

“Eu acho que é [imposter syndrome] “Ainda faz parte de mim”, disse ela. “É definitivamente algo que faço melhor. Mesmo depois [winning Washington] D.C., eu ainda estava tipo, “Ok, venci alguns mocinhos, mas talvez consiga pegá-los nos dias de folga”.

“Definitivamente ainda faz parte de mim, mas acho que estou me dando mais crédito e falar que as coisas existem é real. Tenho tentado falar de forma mais positiva sobre mim mesmo e realmente dizer a mim mesmo que sou um grande jogador.” .

A sexta cabeça-de-chave disse aos repórteres que depois de perder na primeira rodada em Wimbledon ela estava “se preparando para o próximo ano”, antes de acrescentar que estava “muito orgulhosa de mim mesma” pela forma como se apresentou em Flushing Meadows.

“Tenho estado mais focado em mim mesmo e nas minhas expectativas em relação a mim mesmo”, disse Gove à Reuters. “Eu realmente acredito que agora tenho maturidade e capacidade para fazer isso.”

Imagens fritadas / TBN / Getty Gauff chegou à final do Aberto da França em 2022.

até ela Semifinal contra Madison KeysSabalenka foi dominante em Nova York, nunca perdendo um set e nunca perdendo mais de cinco partidas em uma partida.

No entanto, ela foi fortemente pressionada pela americana na quinta-feira e teve que se recuperar de uma derrota brutal por 6 a 0 no primeiro set, para eventualmente vencer por 0-6, 7-6 (7-1) 7-6 (10-5). Depois de duas horas e meia de tênis difícil.

A perspectiva de Keys vencer no final do segundo set era tamanha que Gauff foi questionado sobre a perspectiva de enfrentar o compatriota americano em sua coletiva de imprensa pós-jogo.

A caminhada de Sabalenka até a final do Aberto dos Estados Unidos é o fim de um ano notável em que ela conquistou três títulos – incluindo seu primeiro título de Grand Slam no Aberto da Austrália e seu sexto título de Masters 1000 em Madrid. Quer você ganhe ou perca no sábado, você será coroado o número 1 do mundo na segunda-feira.

Apesar da vitória na última vez que se enfrentaram, Sabalenka elogiou o desenvolvimento de Gauff nesta temporada e disse que ela é uma jogadora “muito melhor” agora do que era há seis meses.

“Melhorei muito”, disse Sabalenka aos repórteres após a classificação para as semifinais. “Então ele é um jogador diferente, não gostamos muito de pensar nesse jogo.

Darren Carroll/AP Aryna Sabalenka se classificou para as semifinais antes de derrotar Madison Keys.

“Indo para essa final, acho que tenho que focar em mim e me preparar para mais uma luta. Não importa o que aconteça, é só continuar lutando, dar o meu melhor e dar o meu melhor.

“Sabe, não há muito que você possa fazer, o que mais você pode fazer? Você apenas tem que estar lá e lutar por isso.

Não há dúvida de que Sabalenka jogará diante de um grande público na final de sábado, mas ela já superou o clima tenso contra o Keys na quinta-feira e disse que se sente confiante para lidar com a ocasião.

“É claro que eu faria [to] tem outra pessoa ou [the] A torcida é mais ou menos a mesma para os dois jogadores, mas acho que o jogo de hoje vai me ajudar na final porque vou ficar bem com esse apoio. Eu vou ficar bem, ela disse.

“Ainda espero que alguns deles me apoiem, mesmo que um pouco. Só às vezes, por favor. Por favor”, ela riu.