Os Colts assinaram com Luke Rhodes o contrato mais rico por um longo pargo

Stephen TitularAspen1 minuto de leitura

INDIANÁPOLIS – Luke Rhodes chegou a Indianápolis como linebacker de agente livre não contratado em 2016.

Na sexta-feira, ele se tornou – entre todas as coisas – o jogador mais bem pago da NFL.

Rhodes, uma seleção All-Pro em 2021, assinou uma extensão de quatro anos com o Indianapolis Colts, garantindo-o até a temporada de 2027. Rhodes, que tinha uma temporada restante em seu contrato anterior, terá US$ 2,50 em garantias. Milhões de dólares ( incluindo seu salário base previamente programado de US$ 1,2 milhão para 2023) e receberá US$ 6,465 milhões em dinheiro novo, disse seu agente, Evan Brennan, à ESPN.com.

O novo contrato de Rhodes é a continuação de uma história notável que começou quando ele se juntou ao time de treino dos Colts em 2016 como linebacker reserva. Ele jogou brevemente no centro de Indianápolis em dezembro daquela temporada antes de aceitar a sugestão do gerente geral Chris Ballard de descobrir como melhorar na temporada seguinte.

Rhodes conquistou o longo cargo em 2017 e nunca mais olhou para trás. Esta é a segunda extensão de contrato que ele assinou com os Colts, após a primeira em 2019.

Os Colts investiram pesadamente em seu jogo de chute em 2023. O contrato de Rhodes vem logo após a equipe assinar o chutador Matt Gay em março para um contrato de quatro anos com um valor máximo de US$ 22,5 milhões. Este acordo fez de Gay o segundo jogador mais bem pago, atrás de Justin Tucker, do Baltimore Ravens.