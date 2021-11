O futebol universitário escolhe o cronograma: previsões contra o spread, chances para os 25 principais jogos de hoje na semana 13

A semana da competição chegou e com ela alguns dos maiores jogos de futebol universitário da temporada acontecerão no sábado. O direito de se gabar não será a única coisa em jogo, já que todos os títulos das divisões, jogos do Conference Championship e convites para o College Football Playoff estarão ao alcance de 18 dos 25 melhores times ao longo do dia.

Ohio State e Michigan disputam The Game com o Big Ten East em jogo. Os Buckeyes e Wolverines têm uma chance de chegar ao topo no College Football Playoff, mas a vitória do jogo de sábado deve ser conquistada por uma disputa pelo título dos Dez Grandes. Oklahoma e Oklahoma State se enfrentam em Bedlam, um dos 12 principais times perdedores que precisam de uma ajudinha para chegar ao playoff. Há também uma chance de os Sooners e Cowboys se encontrarem em uma revanche pelo título da liga, caso os Sooners ganhem.

Em outro lugar, Georgia (na Georgia Tech) e Alabama (em Auburn) tiveram lutas entre as quais competiram antes de se enfrentarem em uma luta pelo título da SEC.

Embora vencer seja tudo o que importa para a classificação, nos preocupamos se essas equipes cobrirão seus spreads. Certifique-se de manter a CBS Sports o dia todo para a cobertura do futebol universitário desde o início do jogo inaugural. Vamos dar uma olhada em nossas escolhas de especialistas para um sábado carregado da semana 13.

No. 2 Ohio em No. 5 Michigan

freira | Raposa fuboTV (Experimentar gratuitamente)– É muito difícil enfrentar os Buckeyes neste jogo. Embora eu ache que esta é a equipe mais completa em Michigan que Jim Harbaugh já formou, depois de ver a maneira como os Buckeyes mudaram de posição nas últimas duas semanas, não acho que os Wolverines sejam bons o suficiente para mantê-los dentro do número. Eles têm uma excelente defesa e passes rápidos, mas ainda não enfrentaram um ataque perto do que o estado de Ohio tem a oferecer. Se os Wolverines estiverem atrasados, eles terão que desistir de suas forças em um esforço para acompanhar. Portanto, estou colocando pontos com os Buckeyes enquanto espero que a partida seja muito mais próxima. Predição: Ohio State (-8) – Tom Fornelli

No. 3 Alabama em Auburn

15:30 | CBS, CBSSports.comE CBS Sports App – Eu terei os pontos espalhados desde quase três aterrissando gritando “tampa traseira”. A linha ofensiva do Crimson Tide é impossível de confiar, então eu esperaria que Auburn forçasse várias posses vazias, o que permitiria a TJ Finley manter seu time no jogo por pelo menos três quartos. Finley acabaria cometendo um ou dois erros que mudariam o jogo em favor do escarlate e do branco … mas não em três graus. Previsão: Auburn (+19,5) – Barrett Sally

Pensilvânia é o estado número 12 de Michigan

15:30 | ABC, fuboTV (Experimentar gratuitamente)– Deve ter havido alguma onda de choque com aquele resultado incrível em Ohio na semana passada, e embora o Homecoming deva trazer um ambiente muito mais amigável para Michigan, acho que Penn State vem com um pouco de suco. Jogar é o meu favorito, pois deve ser um jogo com poucas pontuações, mas no final estarei ao lado dos Leões do Nittany. Predição: Pensilvânia (-1,5) – Chip Patterson

Nº 15 Texas A&M em LSU

19h | ESPN fuboTV (Experimentar gratuitamente)– Ambas as equipes desapontaram com as expectativas, mas a LSU jogou um futebol ruim contra uma boa competição. A única vitória semeada da temporada foi contra a Flórida, que entrou em colapso. O Texas A&M pode limitar o jogo de corrida da LSU e torná-lo unidimensional o suficiente para sair vitorioso. Predição: Texas A&M (-6,5) – Sheehan Jiraj

No. 10 Oklahoma no No. 7 Oklahoma State

19:30 | ABC, fuboTV (Experimentar gratuitamente)– Oklahoma foi uma escolha elegante para ganhar o Campeonato Nacional entrando na temporada – incluindo esse autor. Infelizmente, podemos esperar muito antes de admitir que o Sr. Godot não virá. Oklahoma State sempre foi melhor e mais dominante durante toda a temporada, jogando seu melhor futebol com a chance de chegar ao seu primeiro jogo do Big 12. Os Cowboys não perderão este momento. Predição: Estado de Oklahoma (-4) – Sheehan Jiraj

