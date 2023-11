“A velhice não é assustadora”

Por Justin Enriquez para Dailymail.com





Meg Ryan foi franca sobre o envelhecimento ao admitir abertamente que está feliz onde está.

A estrela de 62 anos – que fez seu retorno cômico semanas atrás – aparece na capa da última edição da revista Revista Bareeq Porque ela parecia tão incrível e falou sério sobre sua vida e carreira.

No artigo que acompanha, Meg comentou sobre o fato de que os filmes e programas de TV de Hollywood raramente apresentam mulheres com mais de 50 anos de forma proeminente, ao dizer: “Nossa cultura é tão obcecada pela juventude.

“Como uma pessoa idosa agora, adoro a minha idade. Adoro onde estou. Envelhecer não é tão assustador. Todos nós fazemos isso. Gostaria que alguém tivesse me dito antes: ‘Apenas relaxe.’ Essa e a coisa. Não se preocupe com os obstáculos.”

Meg estava linda como sempre, usando seus cachos loiros ondulados característicos e exibindo seu visual perene com maquiagem natural complementada por lábios brilhantes.

Na capa da publicação, ela exibia o sorriso enquanto passava os dedos pelos cabelos enquanto vestia uma jaqueta Malene Berger branca.

Ela também fez uma pose semelhante em um lindo vestido preto sem alças da Dior, que combinou com um colar da Tabaire e uma pulseira da Charlotte Chesnay.

Meg certamente parecia estar no espírito natalino em outra foto, vestindo um suéter de caxemira vermelho nude com calças largas Lafeyete 148 bege, complementadas com botas Nomasei pretas e uma pulseira Christina Caruso.

Talvez a foto americana mais quintessencial tenha sido aquela que mostrava a talentosa atriz vestindo uma blusa preta Lafayette 158 com jeans largos Tibi azuis.

Meg tem dois filhos – Jack Quaid, de 31 anos, que ela divide com o ex Dennis Quaid, e Daisy True Ryan, de 19 anos, que ela adotou no início de 2006 – e ela está falando sério sobre seu discurso de “nebo baby” . Ao longo dos últimos anos.

Jack fez carreira de ator estrelando a popular série da Amazon, The Boys.

A atriz insistiu que poderia lidar com o escrutínio injustificado que ele recebeu ao longo dos anos por ser filho de duas estrelas, ao dizer: “Você não quer isso”. [on anyone]. É muito difícil e muito estranho.

“Jack é realmente talentoso.” Ele é mais normal do que eu jamais serei. Essas coisas que não têm nada a ver com Nepo subestimam seriamente sua ética de trabalho, seus talentos e o quão sensível ele é à ideia de seu privilégio.

Ela estava linda em um vestido verde Tory Burch e sapatos de bolinhas Magda Burtym

Ela estava chique com uma jaqueta Nili Lotan, um vestido maxi Tove cinza e sapatos pretos de couro com fivela GH Bass.

Meg falou entusiasmada sobre o trabalho dele ao insistir que percebeu que ele foi projetado para a indústria do entretenimento desde muito jovem.

Ela explicou: “Lembro-me de vê-lo em uma produção do ensino médio de Sonho de uma noite de verão. minhas mãos e disse: ‘Oh, não.’ é bom. “É realmente bom.”

“Inclinei-me para a frente e vi Dennis, também inclinado para a frente, com a cabeça entre as mãos. Eu simplesmente sabia.”

Meg recentemente estrelou ao lado de David Duchovny na comédia romântica What Happens Later, que foi lançada nos EUA e será lançada no Reino Unido em 15 de dezembro.

O novo filme também marca o retorno de Meg a estrelar comédias românticas depois de se afastar do gênero por mais de 20 anos após Kate & Leopold, de 2001, no qual ela estrelou com Hugh Jackman.

Ela também dirigiu seu novo filme, apenas a segunda vez na cadeira de diretora após sua estreia em 2015 com Ithaca.

Em What Happens Later, Meg e David interpretam dois ex-amantes que se encontram no aeroporto.

Seu breve reencontro acaba sendo mais longo do que eles esperavam depois que uma forte tempestade de neve o interrompe, forçando-os a passar algum tempo juntos e relembrar seu relacionamento fracassado, enquanto também pensam sobre o que poderia ter sido.