Jason Kelsey e sua esposa Kylie lançam cartão de férias em família

o Kelsey Toda a família estava sorrindo e rindo enquanto posavam para fotos para marcar sua primeira temporada de férias como uma família de cinco pessoas.

Kylie Kelsey Animado para a temporada de férias!

O cartão de Natal de 2023 de sua família estreia com PEOPLE A esposa do centro Philadelphia Eagles Jason Kelsey Ela diz que se divertiu muito reunindo a família para uma sessão de fotos para o cartão de Natal, que foi criado em parceria com a Minted.

As lindas fotos de família mostram a mãe de três filhos e o marido sorrindo com as filhas Bennett8 meses, Eliot2f Branco, 3 anos, além dos dois Wolfhounds Irlandeses da família. Kylie, 31, disse à People que nunca há um momento de tédio tentando convencer sua família a tirar algumas fotos.

“Jason e eu definitivamente, é definitivamente um esforço conjunto para disputar nossos filhos. Todas as mãos estão se estendendo para agarrar todos que pudermos, para garantir que possamos mantê-los o mais próximos possível”, disse ela à People. “Tiramos algumas fotos este ano com os cães, o que acrescenta um novo nível de desafio.”

Megan Dinheiro Mint Megan Dinheiro Mint Cartão de férias da família Kelce 2023″ src=”https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/DpGE3WtmaJthNwyS7zKJpA–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTg4MQ–/https://media.zenfs.com/en/people_218 /4fffdf6dbee402 7f10c9e8b669b13c16 ” class=”caas-img”/> Megan Cash para cunhá-lo Cartão de férias da família Kelsey de 2023

“Sinceramente, foi um ótimo momento este ano nos reunirmos para nosso cartão de Natal. Tínhamos a mesma pessoa que sempre usamos para nossa fotógrafa, Stephanie Beattie. Ela é incrível.”

“Também chamamos nossa babá caso precisássemos de ajuda extra. Mas tudo ficou muito mais fácil graças a Steph, sua experiência e todas as mãos extras disponíveis.”

Para o cartão de Natal, os Kelces escolheram “Madras“, desenhado pela artista freelancer do Minted, Megan Cash, de Canton, Ohio. A frente do cartão apresenta quadrados festivos com um toque divertido e moderno. Kelces trabalhou com um dos parceiros de design do Minted para personalizar as cores para combinar com a cor verde dos Eagles. A parte de trás do cartão apresenta imagens da família Extra para Kelce e uma mensagem pessoal de feriado.

Stephanie Beattie por Cunhado Stephanie Beattie por Cunhado Wyatt Kelsey (esquerda), Bennett Kelsey (centro), Elliot Kelsey (direita) /https://media.zenfs.com/en/people_218/dd12b19fc9dd99d213325d6936f00d2d” class=”caas-img”/> Stephanie Beattie por Cunhado Wyatt Kelsey (esquerda), Bennett Kelsey (centro), Elliot Kelsey (direita)

“Já usamos o Minted por conta própria no passado. Tem sido a maneira mais fácil de obter os melhores cartões de Natal. Ao fazer isso, foi óbvio quando o Minted entrou em contato conosco sobre uma colaboração”, Kylie ações.

“Estou muito feliz por termos conseguido fazer isso. Eu realmente acredito na parceria com marcas que usamos pessoalmente ou pelas quais temos uma forte convicção, e o Minted se encaixa perfeitamente nesse molde. É muito fácil. Basta que Stephanie dê um lindo foto, e então ela simplesmente… Conectando-os aos modelos incríveis que eles têm online.”

Kylie também é uma grande fã do mais novo recurso de aplicativo da marca, que permite marcar endereços tirando fotos dos endereços em envelopes, “então, quando eu receber cartões de Natal nesta temporada, vou apenas tirar fotos no aplicativo e garantir que essas pessoas seja adicionado à nossa lista para o próximo ano.” “

Megan Dinheiro para Cunhado Megan Dinheiro para Cunhado Jason Kelce e sua família posam para um cartão de feriado de 2023″ src=”https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/uM50elzSJ4wpr.pi8JP6Hg–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTc2OA–/https://media.zenfs .com/en/people_218/63c321111f958fc018e1f95ab14db263″ class=”caas-img”/> Megan Cash para cunhá-lo Jason Kelsey e sua família posam para um cartão de Natal de 2023

“Como mãe de três filhos, este é o tipo de apoio de que preciso”, ela ri. “Da maneira mais fácil possível.” “Apreciamos muito a Minted como marca e como é fácil passar férias.”

Embora a família esteja cheia de entusiasmo para o Natal deste ano – o primeiro como uma família de cinco pessoas – há um marco importante que Kylie deseja que a família passe primeiro.

“Tenho que ser honesta, sou o tipo de garota pós-Ação de Graças”, ela admite.

“Eu adoro o Dia de Ação de Graças. Adoro que seja um momento de se reunir com a família e comer comidas deliciosas, então sempre quero dar a isso o foco que merece. E então – quero dizer, no dia seguinte ao Dia de Ação de Graças – é simplesmente divertido, sagrado dia em nossa casa.”

