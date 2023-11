Crítica da 6ª temporada de The Crown – É essencialmente uma experiência extracorpórea | a coroa

CBem-vindo à sexta série de The Crown – ou The Diana Show, como se tornou agora. Onde você poderia esperar que uma série de 10 episódios representasse pelo menos uma década de travessuras reais, expondo as maquinações políticas da época e observando os detalhes do protocolo do palácio em evolução, os três primeiros episódios da última edição tratam apenas do últimas oito semanas de Life of Diana, IV com colapso e funeral.

A menos que você esteja lendo isso enquanto se esconde em um santuário de Diana que você mesmo criou, aqueles poucos meses serão recriados com um nível de detalhe verdadeiramente brutal. Desde o início, The Crown andou na corda bamba entre o drama de prestígio – capaz de evocar um mundo de conflito emocional a partir de uma única cena ou linhagem real – e o absurdo ensaboado. Começou a vacilar na 3ª temporada, perdeu completamente o equilíbrio nas duas temporadas seguintes e agora está caindo no abismo, apesar das atuações maravilhosamente unificadas de todo o elenco – Elizabeth Debicki como a Rainha dos Nossos Corações em particular, é claro – tentando valentemente pará-lo. É outono. O tipo de manipulação que Imelda Staunton pode colocar na Rainha em uma frase simples como “Oh, aquela garota…” é um presente, mas a Coroa não merece mais isso, nem ela.

E assim como nos filmes Hallmark, Diana está marcada para a morte a cada passo – você sabe, apenas no caso de você não saber o destino da mulher mais famosa do mundo e esquecer o frenesi de dor que varreu o país. Em The Crown, ela é uma santa virtual: veja-a falar sobre minas terrestres! Observe-a jogando jogos normais de classe média com seus adoráveis ​​meninos! Veja ela se apaixonar por Dodi Al Fayed! Observe sua testa franzida enquanto ela segue o conselho sensato de seu terapeuta e promete começar uma nova vida assim que voltar de Paris para casa e longe daqueles paparazzi malvados que a seguem por este túnel! Assim, as convulsões post-mortem de um país inteiro são apresentadas como nada mais do que merecem. No momento em que ela se conectou com William e Harry, o assunto havia se tornado tão estressante que este seria o último contato deles com a mãe, já que poderia muito bem haver um noticiário na parte inferior da tela gritando em letras maiúsculas “O TÚNEL ESTÁ CHEGANDO!” Você vai morrer muito!

“Como um filme Hallmark”… Elizabeth Debicki como Diana em The Crown. Fotografia: Daniel Escal/Netflix

Porém, o pior ainda está por vir: após sua morte, o fantasma de Diana aparece ao príncipe Charles e depois à rainha como uma espécie de anjo servo, mostrando-lhes o caminho e a melhor maneira de cuidar do estado de espírito da nação. Pessoas com quem ela sempre teve uma linha direta direta de todo o coração. Ela agradece a Charles “por estar tão ferido, quebrado e bonito” no hospital quando ele viu o corpo dela. “Vou levar isso comigo”, acrescenta ela. Minhas anotações neste momento são indecifráveis, e isso também, porque suspeito que o que elas dizem seria impublicável. No momento em que o Fantasma pega Diana pela mão da Rainha e sussurra gentilmente: “Você sempre nos mostrou o que significa ser britânico. Talvez seja hora de aprender também”, e a leva a ceder à exigência do título de “Mostrar você se importa conosco, senhora”, eu também estou tendo uma experiência extracorpórea.

Mas Ghost Diana faz parte do que hoje é apenas uma peça grosseira de cinema, com um roteiro que mal aspira ao artesanato, muito menos à arte. “Ela não pode manter o homem dos seus sonhos”, diz Diana ao ex-marido enquanto eles alcançam a distensão. “Mas a namorada dos seus sonhos.” “Veja o que você conseguiu realizar no ano desde o seu divórcio!” Dodi disse no início da noite passada. “Uma campanha global contra as minas terrestres! Arrecadando milhões para caridade! E mesmo assim você ainda não está feliz.” “É a história da minha vida”, suspira o fantasma diante de Diana. “Eu ando por aí, me perdendo no processo.” Esta é a definição exata de escrever e não escrever.

As emoções que ele consegue despertar vêm simplesmente do poder de pequenos momentos – que pelo menos têm a sensação de desaparecer no silêncio – como ver os meninos sendo informados por Charles que sua mãe morreu, ou Harry escrevendo o cartão de ‘Múmia’ que vai sentar em cima do caixão. Mas mesmo isso nada mais é do que voyeurismo.

Apesar de todas as suas falhas formais, a Coroa ultimamente é impossivelmente prejudicada pelo seu status que ainda existe na memória. Mesmo que houvesse algo com que interagir, as memórias e as questões subsequentes que lotam a mente do espectador em todas as fases tornam isso impossível. Charles foi tão esperto sobre o significado da morte dela tão rapidamente? Parece improvável, com base em tudo o que sabíamos naquela época e nas montanhas que aprendemos desde então. Sabemos que o príncipe Philip não murmurou para Harry uma explicação para o comportamento da multidão durante o cortejo fúnebre (“Eles não estão chorando por ela. Estão chorando por você”) porque estávamos realmente lá. Nós tínhamos visto isso. A suspensão da descrença nunca pode ser provada. O fantasma de Diana dança entre as ruínas.

