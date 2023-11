Camisa de Taylor Swift foi exposta na estátua do Cristo Redentor no Brasil

Swifties brasileiros iluminam estátua do Cristo Redentor Os Swifties brasileiros estão comemorando depois de solicitar com sucesso a colocação de uma estátua do Cristo Redentor em homenagem a Taylor Swift. O que é comum

A estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro usa uma camiseta “Bem-vindo ao Brasil” inspirada na camiseta “Junior Jewels” de Taylor Swift após uma campanha de fãs e trabalho de caridade da comunidade Swiftie. O show começou às 21h no horário do Rio de Janeiro (19h ET) e homenageou a viagem da cantora Eras Tour ao Brasil.

“Conseguimos, Swifties!” Padre Omar disse em uma postagem recente no Instagram com uma foto da estátua de helicóptero.

Prefeito do Rio: “…Você está pronto para isso?”

“Swifties cariocas… vocês estão prontos para isso?” Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, Foi publicado em X na manhã de quinta-feira Confirmando que haverá uma exposição homenageando Taylor Swift na estátua do Cristo Redentor.

Mesmo com a bênção e o anúncio do prefeito do Rio de Janeiro na manhã de quinta-feira, o padre Omar, reitor da Igreja do Cristo Redentor que supervisiona a exibição da estátua, transformou o pedido de Taylor Swift em um esforço de caridade.

Em um comunicado de imprensaPadre Omar disse que se sua igreja arrecadar 20 mil unidades de panetone e água até as 21h de quinta-feira para ajudar os pobres, uma foto da estrela aparecerá dando boas-vindas ao Brasil. Ele disse que a arte do show foi inspirada nos pedidos dos fãs e foi criada por Gabriel Duddam, diretor artístico de um dos fãs-clubes da cantora.

De acordo com Leonardo Olths de Carvalho, 21 anos, publicitário no Brasil que criou a imagem original photoshopada da estátua vestindo uma camiseta “Junior Jewels” do videoclipe “You Belong With Me”, o anúncio do prefeito português no X se traduz em :

“Só para que vocês conheçam os fãs de Taylor Swift. Swifties. Esta noite, o Cristo Redentor estará homenageando sua presença. Ela é um Michael Jackson moderno, e para mim ela é uma Madonna. Enfim, o mais antigo aqui tem outros discos, mas nós ‘ vamos homenagear Taylor Swift em sua chegada ao Rio de Janeiro.” Janeiro. Olá, Taylor Swift. E fiquem felizes, Swifties. Obrigado!”

“Não parece real, é algo que esperávamos há muito tempo. Finalmente está acontecendo e é uma loucura”, disse Ulthus De Carvalho.

Ele disse que as projeções da estátua são um símbolo de respeito em seu país. Em 2019, Cristo Redentor católico igreja Uniforme do Clube de Regatas do Flamengo é exibido após a seleção masculina conquistar a Copa Libertadores da América.

“Eles vão mostrar algo sobre isso”, disse Ulthus de Carvalho. “Não sabemos se será uma camiseta ‘You Belong With Me’.”

Swift deve chegar ao Brasil na tarde de quinta-feira e fará três shows neste fim de semana no Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro, antes de seguir para São Paulo para concluir a etapa 2023 de sua Eras Tour.

