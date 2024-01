Ja Morant, do Grizzlies, será submetido a uma cirurgia no ombro no final da temporada

A estrela do Memphis Grizzlies, Ja Morant, será submetida a uma cirurgia no ombro direito no final da temporada, anunciou a equipe na noite de segunda-feira.

Morant sofreu uma luxação parcial do ombro direito durante uma sessão de treinos no sábado, o que o fez perder a vitória sobre o Phoenix Suns no domingo. Ele foi submetido a uma ressonância magnética, que revelou um lábio rompido que exigirá cirurgia para reparo, segundo a equipe.

Espera-se que Morant se recupere totalmente no início da temporada 2024-25.

Os Grizzlies venceram por 6-3 com Morant na escalação, igualando o total de vitórias de Memphis durante a suspensão de 25 jogos que ele cumpriu no início da temporada. Morant foi suspenso por conduta prejudicial à liga por brandir uma arma de fogo durante um vídeo do Instagram Live. Ele foi suspenso por oito partidas após um incidente semelhante na temporada passada.

Morant será o segundo titular do Memphis a passar por uma cirurgia no final da temporada. Steven Adams vai perder toda a temporada depois de passar por uma cirurgia durante a pré-temporada para reparar o ligamento cruzado posterior do joelho direito, lesão que deixou o centro dos gramados desde janeiro do ano passado.

Morant, duas vezes All-Star que está na primeira temporada de uma extensão de contrato de cinco anos no valor máximo de US$ 197 milhões, teve média de 25,1 pontos e 8,1 assistências em seus nove jogos nesta temporada.

Os Grizzlies estão em 13º lugar na Conferência Oeste, com um recorde de 13-23.