O que aprendemos na Semana 18 da NFL: uma reviravolta completa para os Bills e um colapso completo para os Jaguars

O campo dos playoffs está definido e o fim de semana cheio de ação está cheio de histórias.

Matthew Stafford retorna a Detroit para o primeiro jogo dos playoffs em casa do Lions desde 1993, enquanto Jared Goff enfrentará o Rams, time com o qual ele foi negociado há três anos. Duas franquias icônicas da NFL se encontrarão em Dallas. E Tyreek Hill retorna para Kansas City.

Fim de semana do Wild Card da NFL Jogo tempo televisão Sábado Marrons no Texas 16h30 NBC Golfinhos em Chefes 20h pavão Domingo Steelers nas contas 13h CBS Packers em Cowboys 16h30 raposa Carneiros em leões 20h NBC Segunda-feira Águias em Bucs 20h espn

Em Miami, o Bills venceu seu quinto jogo consecutivo para encerrar a temporada regular e garantir seu quarto título consecutivo.

Na Nova Inglaterra, talvez um dos percursos mais emblemáticos de qualquer esporte tenha visto seu ato final. Mas no verdadeiro estilo de Bill Belichick, não houve emoção adicional, nenhum aceno de despedida aos fãs no Gillette Stadium. Seu futuro incerto após 24 temporadas liderando os Patriots continua sendo uma das maiores questões da liga rumo à Segunda-feira Negra.

No Tennessee, Derrick Henry pode ter jogado sua última partida pelos Titãs.

Em Green Bay, Matt LeFleur melhorou para 10-0 contra o Bears, ajudando os Packers a garantir uma vaga nos playoffs em seu primeiro ano depois de Aaron Rodgers. Enquanto isso, Chicago entra na entressafra com a escolha número 1 e uma grande questão a responder em Justin Fields.

Em Nova Orleans, o técnico do Saints, Dennis Allen, sabia que se os pontos se acumulassem no final de uma grande vitória sobre Arthur Smith e os Falcons, Smith diria como se sentia a respeito. Pouco antes de ele ser demitido.

Para os Rams, Puka Nacua encerrou uma primeira temporada estelar com dois recordes da NFL: maior número de recepções (105) e jardas (1.486) por um recebedor novato na história da NFL.

Também é importante notar que todas as quatro equipes da AFC North (Ravens, Browns, Steelers e Bengals) terminaram acima de 0,500 nesta temporada, a primeira vez que uma divisão o fez desde 1935; E pelo 19º ano consecutivo, a NFC East não teve um campeão repetido.

Até agora, há quatro vagas de treinador principal abertas: os Panthers, Raiders e Chargers por meio de demissão no meio da temporada e Falcons após a demissão de Smith. Mais estarão disponíveis a partir de segunda-feira.

Aqui está o que aprendemos na última semana da temporada regular da NFL:

O Leste Asiático ainda passa por Buffalo. Oito semanas atrás, poucos times do Bills chegaram aos playoffs.

Buffalo coroou uma reviravolta impressionante no final da temporada no domingo à noite em Miami, derrotando os Dolphins por 21-14 para conquistar seu quarto título consecutivo da divisão. Os Bills estavam 6-6 e envolvidos em polêmica no meio da temporada depois de cair na prorrogação na Filadélfia no final de novembro, mas responderam com cinco vitórias consecutivas para encerrar a temporada regular, incluindo vitórias sobre Chiefs, Cowboys e Dolphins.

A vitória garante o segundo lugar na AFC para o Bills, que recebe o Steelers no próximo fim de semana.

A vitória de domingo à noite foi a experiência completa de Josh Allen – ele esteve em seu pior momento no primeiro tempo, lançando duas interceptações, e depois em seu melhor momento no segundo tempo, fazendo jogadas com braços e pernas e arrastando os Bills para meta. Vitória massiva.

Para Miami, isso significa 15 temporadas consecutivas sem título de divisão. Com a derrota, os Dolphins – que estavam na disputa pelo primeiro lugar há algumas semanas – caíram para o sexto lugar e viajarão para Kansas City para sua estreia em casa no sábado à noite. Esta será a primeira vez que Tyreek Hill jogará no GEHA Stadium, no Arrowhead Stadium, desde que foi transferido do Chiefs após a temporada de 2021.

Os Chiefs venceram os Dolphins por 21 a 14 no início desta temporada na Alemanha.

2. Os Cowboys garantem a segunda colocação e a queda livre dos Eagles continua

Pela segunda vez em três anos sob o comando do técnico Mike McCarthy, os Cowboys são campeões da NFC East. A vitória do Dallas por 38 a 10 sobre o Washington no domingo garantiu o segundo lugar na NFC para os Cowboys, estabelecendo um emocionante confronto wild-card no próximo fim de semana com o antigo time de McCarthy, os Packers.

Mas sejamos realistas: o colapso dos Eagles no final da temporada – Philly tropeçou de 10-1 no início de dezembro para 11-6 no final da temporada – abriu o caminho para o título da divisão do Dallas.

Agora os Eagles têm alguns problemas com lesões que podem impactar seu jogo na próxima semana em Tampa Bay. Tanto o quarterback Jalen Hurts (dedo) quanto o wide receiver AJ Brown (joelho) foram machucados na derrota do Philadelphia para o Giants no domingo, um jogo em que o técnico Nick Sirianni puxou seus jogadores no meio do caminho de qualquer maneira. Hurts disse que o dedo médio de sua mão “saltou” e ele planeja tomá-lo dia após dia esta semana. Brown foi visto de pé cumprimentando seus companheiros quando eles entraram no vestiário após o jogo.

“Espero que ele esteja bem, mas veremos com o passar da semana”, disse Sirianni sobre Brown.

Mas mesmo com Hurts e Brown saudáveis, os Eagles perderam cinco dos últimos seis jogos depois de conquistarem o primeiro lugar na NFC no final de novembro. Philly parece um time completamente diferente agora. E não no bom sentido.

“Acho que isso é algo que investigamos”, disse Hurts quando questionado sobre a identidade dos Eagles. “Não tínhamos a consistência que queríamos como equipe e isso é algo que procurávamos.”

Isto talvez tenha sido mais revelador.

“Passamos a temporada inteira tentando descobrir exatamente quem era nosso time”, disse o linebacker Zach Cunningham. O atletaBrooks Cobina. “Então, não sei exatamente o que dizer sobre isso.”

Eles tinham mais uma semana para encontrá-lo.

Em outra parte da NFC, Jordan Love terminou sua primeira temporada regular como zagueiro titular do Green Bay em grande estilo, lançando dois touchdowns na vitória por 17-9 sobre os Bears que abriu a passagem para os playoffs dos Packers.

E na Carolina, os Bucs conquistaram seu terceiro título consecutivo da NFC South. E desta vez eles fizeram isso sem Tom Brady.

A temporada de Tampa Bay começou com dúvidas, começando com quem substituiria Brady como quarterback. Baker Mayfield? Kyle Trask? Demorou quase todo o campo de treinamento antes que Mayfield finalmente conseguisse a aprovação. Seguiu-se uma história de redenção improvável: Mayfield, em seu quarto time em três anos, tirou os Bucs de um início de 4-7 e os mandou de volta aos playoffs.

Uma vitória por 9 a 0 sobre os Panthers no domingo – a quinta dos Bucs nos últimos seis jogos – selou a decisão. Com Bucs e Saints terminando em 9-8, Tampa Bay venceu o desempate graças a um melhor histórico contra adversários comuns (as duas equipes compartilharam confrontos diretos este ano e tiveram recordes idênticos de 4-2 na divisão).

3. O colapso dos Jaguars abre caminho para a surpreendente vitória do título da divisão texana

Quando o calendário mudou de novembro para dezembro, os Jaguars estavam com 8-3, apenas meio jogo atrás dos Ravens e Dolphins na corrida pelo primeiro lugar na AFC. Eles têm 96 por cento de chance de chegar aos playoffs. Pouco mais de um mês depois, eles estavam fora.

Incrível, realmente.

“Acho que o jogo de hoje é, em poucas palavras, a nossa temporada”, disse o técnico Doug Pederson após a derrota de domingo por 28-20 para o Tennessee.

Depois de vencer cinco jogos consecutivos para encerrar a temporada regular no ano passado e, em seguida, correr para a fase de playoffs, Jacksonville entrou na temporada como um time em ascensão, considerado por alguns como um candidato azarão ao Super Bowl. Nada durante os primeiros três meses da temporada regular sugeria o contrário.

O que se seguiu foi o colapso mais desconcertante da liga em 2023: os Jaguars perderam cinco dos últimos seis e perderam completamente a pós-temporada. Tudo o que os Jags tiveram que fazer foi vencer os Titans com seis vitórias no domingo e poderiam ter se repetido como campeões da AFC South. Isso não aconteceu.

Perdendo 8 com 7:14 restantes, Trevor Lawrence foi ouvido na linha de scrimmage no quarto gol decisivo da linha de 2 jardas dos Titãs. Ele estendeu o braço, esperando que a bola chegasse à linha do gol, mas errou.

Lawrence disse mais tarde: “Se você fizer isso, é melhor marcar, e não fui eu.” “Então é lamentável.”

Então, na última investida de Jacksonville, depois de derrubar Calvin Ridley, Lawrence fez uma falta grave em Evan Engram na quarta para 2.

Este é o seu selo. Os Jaguars terminaram 9-8 e assistirão aos playoffs em casa. As lesões de Lawrence no último mês certamente não o ajudaram – primeiro o tornozelo, depois o ombro, que rompeu no domingo – mas os problemas vão muito além disso. A única vitória de Jacksonville em novembro foi contra os Panteras, facilmente o pior time da liga.

Não tire nada dos texanos, que superaram os Colts por 23 a 19 na noite de sábado em um cenário de vitória. Graças à derrota dos Jags no dia seguinte, eles conquistaram o título da primeira divisão desde 2019. A franquia que venceu todos os 11 jogos nas últimas três temporadas venceu 10 no primeiro ano de DeMeco Ryans.

Ao fazer isso, os Texans se tornaram o primeiro time da NFL desde os Colts de 2012 a avançar para a pós-temporada com um treinador novato e um quarterback novato. Apesar de ter perdido dois jogos, CJ Stroud terminou com 4.108 jardas, o terceiro maior número de um quarterback novato na história da liga.

4. Defina os pedidos do Draft da NFL

Entrando na semana 18, os Bears já possuíam a primeira escolha no draft desta primavera por meio de sua negociação com os Panteras no ano passado. Mas o restante do top 10 ainda não foi determinado. Agora é.

Com base no desempate do calendário, os Líderes derrotaram os Patriots e os Cardinals – que terminaram em 4-13 – para a escolha número 2. A Nova Inglaterra escolherá o terceiro, sua maior escolha desde 1994, e o Arizona, o quarto.

Aqui está o resto dos dez primeiros:

5. Bill Belichick: “Ainda gosto de treinar.”

Se este foi realmente o último jogo de Bill Belichick com os Patriots, sua lendária carreira de 24 anos terminou com uma derrota feia para um time que ele odeia – os Jets – e mais inépcia ofensiva. Sob um manto constante de neve, a Nova Inglaterra conseguiu apenas 119 jardas de ataque total, o menor número na era Belichick. O declínio anterior remonta a outubro de 2001, três jogos após o início da era Tom Brady.

O recorde de 4-13 dos Patriots é o pior da carreira de Belichick, incluindo suas cinco temporadas em Cleveland. É também o pior resultado da Nova Inglaterra desde 1992.

Agora a decisão vem do proprietário Robert Kraft – ou talvez do próprio Belichick – sobre o que acontecerá a seguir. O atletaChad Graf informou recentemente que se espera que os dois se reúnam na segunda-feira para discutir o caminho a seguir, “mas neste ponto, uma separação mútua tornou-se muito possível – se não provável”.

Belichick não falou sobre o assunto após a derrota de domingo, apenas admitindo que planejava se encontrar com Kraft agora que a temporada acabou, o que ele sempre faz. No entanto, o jogador de 71 anos admitiu: “Ainda gosto de treinar”.

Isso poria fim a um dos campeonatos da NFL, uma dinastia de seis anos e duas décadas que definhou lentamente depois que Brady saiu após a temporada de 2019. O declínio foi acentuado este ano. Os Patriots marcaram menos pontos do que qualquer time no futebol, e a necessidade de abordar esta entressafra – quarterback, recebedor e ataque ofensivo, para começar – é abundante, não importa quem os treine em 2024.

(Imagem de Trevor Lawrence: Todd Justin Ford/Getty Images)

